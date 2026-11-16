La ciencia busca las claves de la longevidad: "No solo viven más, sino que están libres de enfermedad durante más años”

¿Por qué algunas personas superan los 100 años y, además, llegan a esa edad con una salud y una autonomía que no son habituales? La pregunta que durante siglos perteneció al terreno de la curiosidad y las historias extraordinarias se ha convertido en una cuestión científica.

La investigación sobre longevidad y envejecimiento saludable ya no busca únicamente explicar cuánto podemos vivir, sino comprender por qué algunas personas envejecen más lentamente o retrasan durante décadas la aparición de enfermedades asociadas a la edad.

Los centenarios se han convertido en una especie de "experimento natural" de la longevidad humana. Estudiar sus genes, células, metabolismo, sistema inmunitario, hábitos y entorno permite a los investigadores, tecnólogos y científicos reconstruir, pieza a pieza, un mapa de los mecanismos que pueden favorecer un envejecimiento saludable: el "mapa científico del centenario".

No se trata de encontrar una fórmula para vivir eternamente. Tampoco de asumir que alcanzar los 100 años depende de una única intervención. El objetivo científico es mucho más concreto: identificar los factores biológicos y ambientales que permiten ampliar el número de años que una persona vive con buena salud, autonomía y capacidad funcional.

Uno de los primeros territorios que explora la investigación es la genética. El trabajo desarrollado por la investigadora y científica Consuelo Borrás, junto al equipo dirigido por José Viña en la Universitat de València e INCLIVA, constituye uno de los ejemplos de esta búsqueda. Un estudio comparó la generación de determinados microARN -moléculas que participan en la regulación de la expresión génica- en 20 personas centenarias, 20 octogenarias y 20 personas jóvenes.

Los resultados mostraron que la síntesis de estos microARN en los centenarios era más similar a la de las personas jóvenes que a la de los octogenarios. El trabajo apuntaba así que determinados mecanismos de regulación de la expresión génica podrían conservarse mejor durante el envejecimiento en las personas con longevidad extrema.

La propia Borrás señala que los centenarios no sólo viven más, sino que "están libres de enfermedad durante más años", una característica que convierte a este grupo de población en un modelo especialmente interesante para estudiar el envejecimiento saludable.

La investigadora también ha planteado la posibilidad de que exista un componente hereditario relevante. El estudio de descendientes de centenarios pretende precisamente comprobar si determinados perfiles biológicos asociados a la longevidad pueden identificarse antes de que estas personas alcancen edades avanzadas.

Otra característica que convierte a los centenarios en un modelo científico es que, en muchos casos, no sólo viven más tiempo, sino que retrasan la aparición de enfermedades relacionadas con el envejecimiento.

Esto resulta fundamental, porque vivir más años no equivale necesariamente a vivir más años con buena salud. El reto de la longevidad, por tanto, no consiste simplemente en desplazar la edad de la muerte. Consiste en desplazar hacia edades más avanzadas la aparición de fragilidad, discapacidad y/o enfermedad.

Las mitocondrias -las estructuras celulares encargadas de producir gran parte de la energía que necesita nuestro organismo- son otro de los grandes focos de investigación sobre envejecimiento. La función mitocondrial, el estrés oxidativo y la capacidad de las células para mantener su equilibrio energético están estrechamente relacionados con el proceso de envejecimiento.

En este ámbito se sitúa parte de la trayectoria científica de Consuelo Borrás, investigadora de la Universitat de València especializada en fisiología del envejecimiento y en procesos relacionados con las mitocondrias y el estrés oxidativo.

Borrás señala también que existen diferencias biológicas entre hombres y mujeres que pueden ayudar a entender parte de las diferencias en longevidad. Entre ellas, apunta al papel de los estrógenos sobre las mitocondrias y cómo esa protección cambia después de la menopausia.

El estudio sobre longevidad

La capacidad de mantener la fuerza, el equilibrio, la movilidad y la autonomía se ha convertido en uno de los elementos centrales de los estudios sobre longevidad y envejecimiento saludable. En este sentido, la investigación y la práctica clínica coinciden en la importancia de conservar la función física durante toda la vida.

La doctora en fisiología Consuelo Borrás destaca "la importancia de combinar fuerza y resistencia con ejercicios de coordinación, equilibrio y flexibilidad, especialmente para prevenir las caídas y mantener la autonomía".

La cuestión no es conseguir una determinada edad biológica en un test, sino conservar la capacidad de caminar, levantarse, mantener el equilibrio, realizar actividades cotidianas y seguir participando activamente en la vida social.

La investigación sobre centenarios también está obligando a mirar más allá de los genes. Alimentación, actividad física, sueño, estrés y relaciones sociales aparecen de forma recurrente en la investigación sobre envejecimiento saludable, aunque su peso relativo y sus mecanismos concretos siguen siendo objeto de estudio.

Borrás insiste en que el objetivo no debería ser obsesionarse con alcanzar los 100 años, sino incorporar progresivamente hábitos saludables hasta convertirlos en parte de la rutina. Entre ellos sitúa el ejercicio, una alimentación adecuada, el descanso, el control del estrés y las relaciones sociales.

Es una diferencia importante respecto a la narrativa de las recetas de longevidad: la ciencia no está descubriendo un protocolo universal para convertirse en centenario, sino identificando factores que pueden aumentar las probabilidades de envejecer con mejor salud.

En este aspecto, la llamada Gerociencia (GeroScience, en inglés) estudia los mecanismos biológicos del envejecimiento con el objetivo de retrasar, prevenir o reducir las enfermedades asociadas a la edad. Naciones Unidas ha señalado que esta disciplina puede tener implicaciones no sólo sanitarias, sino también económicas y sociales, precisamente porque las poblaciones están viviendo más años, aunque no necesariamente todos esos años con buena salud.

Longevity World Forum 2027

Todas estas líneas de investigación -desde la genética y la regulación celular hasta el metabolismo, la prevención, el ejercicio, la gerociencia, la medicina personalizada y los nuevos biomarcadores- estarán en el centro del debate científico del próximo Longevity World Forum (LWF), cuya quinta edición se celebrará en La Nave (Madrid) del 10 al 12 de febrero de 2027.

El encuentro reúne a investigadores, médicos, empresas biotecnológicas, tecnólogos, startups, científicos e inversores para analizar precisamente cómo convertir el conocimiento sobre longevidad y envejecimiento saludable en estrategias capaces de ampliar la healthspan, es decir, los años de vida vividos con buena salud.

La presencia de investigadores, tecnólogos y científicos que trabajan directamente con centenarios permitirá abordar una cuestión que está ganando peso en la ciencia de la longevidad y el envejecimiento saludable: qué podemos aprender de quienes parecen desafiar, dentro de los límites humanos conocidos, algunas de las reglas habituales del envejecimiento.

El objetivo no es buscar el secreto de la inmortalidad, sino descifrar las piezas que puedan ayudarnos a concentrar la enfermedad y la fragilidad en las últimas etapas de la vida y ampliar el periodo de autonomía y bienestar. Ese es el mapa que la ciencia de la longevidad y el envejecimiento saludable están empezando a dibujar, para no sólo vivir más, sino también mejor.