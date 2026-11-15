El vídeo de Feijóo para pedir el voto de los valencianos: "El cambio en España le vendrá muy bien a la Comunitat"

El presidente del Partido Popular (PP) y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha realizado un vídeo para pedir el apoyo de los valencianos y valencianas para las elecciones del próximo 29 de noviembre.

El dirigente popular defiende que la cita electoral representa una oportunidad para cambiar el rumbo del país y atender algunas de las reivindicaciones históricas de la Comunidad Valenciana.

"El próximo 29 de noviembre tenemos la oportunidad de cambiar España y de elegir un gobierno que resuelva un problema histórico para la Comunidad Valenciana", afirma Feijóo en un mensaje dirigido al electorado de la autonomía.

Entre sus principales compromisos sitúa la reforma del sistema de financiación autonómica. El líder popular asegura que su primera medida será aprobar "un nuevo modelo de financiación autonómica que corrija el agravio que sufre esta tierra".

A esta propuesta suma la recuperación del denominado Plan Valencia, presentado hace año y medio, que contempla una inversión de 12.000 millones de euros. Según explica, el objetivo es "ejecutar las inversiones que necesita la comunidad".

Agua, impuestos y vivienda

El candidato del PP también plantea una rebaja fiscal dirigida especialmente a trabajadores, familias, autónomos y jóvenes. "Bajar los impuestos y empezar por aquellos que más lo necesitan", señala como otra de las prioridades de un hipotético Gobierno popular.

En materia hídrica, Feijóo defiende un pacto nacional del agua que permita desarrollar nuevas infraestructuras frente a los episodios de sequía e inundaciones. La iniciativa también buscaría garantizar los recursos necesarios para el sector agrario.

"Un pacto nacional del agua para construir infraestructuras que nos protejan mejor de sequías y de inundaciones y que garantice el agua que tanto necesita el campo", explica.

La vivienda es otro de los asuntos que incorpora a sus compromisos electorales. El dirigente popular apuesta por aumentar la construcción de inmuebles y facilitar la compra a los jóvenes. En este sentido, su propuesta se suma al compromiso anunciado por el PP de construir un millón de viviendas en España.

Apela al cambio político

El presidente popular agrupa sus propuestas bajo los principios de "prosperidad, orden y seguridad" y sostiene que un cambio de Gobierno tendría efectos positivos para la autonomía.

"El cambio en España le vendrá muy bien a la Comunidad Valenciana", afirma Feijóo, que termina su intervención con una petición directa de apoyo a los votantes valencianos: "Te pido el apoyo para lograrlo juntos. Vota el cambio necesario".

El cambio es decencia

En paralelo, Feijóo ha intensificado sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez durante un acto celebrado este sábado en Santiago de Compostela, donde ha resumido los ocho años de Ejecutivo socialista en "corrupción, machismo, incompetencia y soberbia".

El presidente del PP ha contrapuesto este balance a su propuesta de Gobierno, basada, según ha defendido, en el rigor, la gestión y la experiencia. "El cambio es decencia", ha sentenciado ante los asistentes.

Durante su intervención, también ha situado la vivienda entre las prioridades de un hipotético Ejecutivo popular y ha reiterado su compromiso de construir un millón de inmuebles y elevar esta política a una Vicepresidencia del Gobierno.

Además, ha anunciado que en el primer Consejo de Ministros pondría en marcha "una auditoría de todo lo que han tocado y saqueado" y ha asegurado que "no habrá indultos para los corruptos".