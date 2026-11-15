Arcadi defiende el nuevo modelo de financiación para la Comunitat frente "al silencio y la falta de modelo del PP"

El candidato al Congreso por València del PSPV-PSOE, Arcadi España, ha defendido este domingo el nuevo modelo de financiación de 3.669 millones de euros más para la Comunitat Valenciana frente “al silencio, las cero cifras y la falta de modelo del Partido Popular”.

Así se ha manifestado este domingo en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en un acto en Llíria durante las que ha denunciado la ausencia de cifras y de un modelo concreto en el programa del Partido Popular sobre financiación autonómica: “Hemos visto el programa del Partido Popular. No hay ni una sola cifra. No tienen un modelo y, por lo tanto, poco tienen que aportar”.

En este sentido, el dirigente socialista ha defendido la propuesta socialista, que contempla 3.669 millones de euros adicionales para la Comunitat Valenciana, una cantidad que supera incluso lo que había solicitado el propio presidente de la Generalitat, al tiempo que ha reprochado al PP que haya rechazado una quita de más de 11.000 millones de euros de la deuda valenciana.

Además, ha subrayado que “no puedes entender cómo te ofrecen 3.669 millones de euros y dices que no, que te quiten 11.000 millones de euros de tu pasivo y digas que no» y ha apuntado que este rechazo evidencia “la debilidad absoluta del presidente de la Generalitat, que está sometido a lo que le digan Feijóo y la calle Génova, y la falta de proyecto político”.

Los referentes del PP

Por otro lado, Arcadi España ha lamentado que el Partido Popular de la Comunitat Valenciana tenga como referentes políticos al ala más radical del PP nacional, con Isabel Díaz Ayuso, José María Aznar y Mariano Rajoy, y ha remarcado que “deberían hacérselo mirar los del Partido Popular de la Comunitat Valenciana cuando sus referentes son el ala más radical del Partido Popular de España”.

Con ello, ha cuestionado que Ayuso, a quien ha acusado de privatizar la sanidad y de limitarse a insultar al presidente del Gobierno, sea un referente para los populares valencianos. Asimismo, ha recordado que Rajoy fue el presidente que más subió los impuestos en nuestro país y ha vinculado a Aznar con la guerra de Irak, las mentiras del 11-M y su admiración por Milei y su motosierra.

Las políticas del Gobierno

Asimismo, el candidato socialista al Congreso de los Diputados ha defendido las políticas del Gobierno de España en materia de pensiones, vivienda y salarios. Sobre las pensiones, ha destacado que la pensión media ha subido un 44 % y que se revaloriza todos los años conforme al IPC, una medida que beneficia a más de nueve millones de ciudadanos.

En contraposición, ha criticado las posiciones del PP y Vox, a los que ha acusado de apostar por la privatización o de cuestionar la sostenibilidad del sistema. "Decir que el sistema ha petado es una falta de respeto y una alarma innecesaria a los millones de pensionistas que necesitan esa pensión”, ha señalado.

En materia de vivienda, España ha defendido que es necesario intervenir y regular el mercado para garantizar el acceso a este derecho, especialmente entre los jóvenes y las personas vulnerables.

En este sentido, ha puesto en valor las medidas de protección frente a los desahucios y los incentivos fiscales aprobados para los pequeños propietarios que reduzcan los precios del alquiler, así como las deducciones para los inquilinos en el IRPF.

Finalmente, respecto al salario mínimo interprofesional, España ha contrapuesto el incremento del 66 % aplicado por el Gobierno de España, que además no tributa, con la subida del 14 % que atribuye al Partido Popular. El dirigente socialista ha criticado que ahora los populares condicionen cualquier avance al visto bueno de los empresarios.