Tele 7, la cadena nacida en 2002 damnificada por La Séptima: tiene hasta el logo similar y "se confundirán los micrófonos"

Desde hace más de dos décadas, el '7' del mando de la tele en la Comunitat Valenciana tiene dueño. Bajo la propiedad de la familia Raga, 7TeleValencia, con su apuesta por la proximidad y la información local, ha ocupado ese lugar en los hogares valencianos; ahora, con la aparición de La Séptima, tiene un nuevo competidor en más ámbitos que solo la audiencia.

La historia de la cadena comenzó 24 años atrás. "Empieza en el año 2002, la familia Raga asume la gestión de la televisión e inicia una nueva etapa. En un primer momento fue Ángel Raga quien impulsó el proyecto y ahora es Borja Raga, su hermano, el actual director de 7TeleValencia", explica Sylvia Costa, Directora de Relaciones Institucionales del Grupo 7 TeleValencia, a EL ESPAÑOL.

'Tele 7', como se conoce popularmente en la autonomía, está íntimamente ligada a la terreta. Su seña de identidad, tal y como destaca Costa, se encuentra en la mirada valenciana con la que elaboran todos sus contenidos.

"Es una empresa muy familiar con capital 100% valenciano que ha apostado desde el principio por una televisión cercana al territorio, plural y, sobre todo, muy comprometida con Valencia, con la provincia y la autonomía", subraya Costa.

Como televisión regional, su presencia en el ecosistema comunicativo valenciano completaba los nueve principales canales. A las seis nacionales se sumaban la ya mencionada 7TeleValencia, La 8 Mediterráneo y À Punt, que ocupa tradicionalmente el '9' del televisor.

Ahora, la aparición de La Séptima amenaza con perjudicar el posicionamiento de 7TeleValencia en la autonomía. Sin embargo, desde la cadena aseguran no estar preocupados por ello.

"Llevamos muchísimo tiempo aquí, ya se nos conoce. Tenemos un bagaje y una experiencia detrás de muchos temas de la Comunitat Valenciana, por lo que creemos que no vamos a tener ningún problema", asegura Costa, que confía en que la proximidad y la cercanía en el tratamiento de la actualidad valenciana sean el factor diferencial.

Sin embargo, las comparaciones no se quedan únicamente en el nombre o el canal que ocupan en el televisor, llegan directamente a elementos tan simbólicos de la identidad de la cadena como, por ejemplo, el logo.

Prácticamente idéntico

Con dos franjas y un reconocible color naranja, el logo de 'Tele 7' es el resultado de la renovación de la identidad corporativa que llegó de la mano del actual director de la cadena, Borja Raga. Fue en 2016 cuando se llevó a cabo el cambio de logotipo. El anterior, además de tener el número siete, tenía tres bolitas con los colores de la senyera valenciana.

"El cambio de imagen se dio con el paso al color naranja y de la mano de la digitalización. Quisimos vincularlo a nuestra tierra y a los orígenes empresariales de la familia Raga, ya que la propiedad comenzó en el sector citrícola", explica Costa.

Sin embargo, pese a que desde la cadena no muestran preocupación sobre cómo les puede afectar la irrupción de La Séptima, dadas las similitudes en su identidad corporativa, son muchos los que les han advertido de las semejanzas entre ambas.

"Cuando vimos la imagen de La Séptima nos llamó muchísimo la atención. Además, nos pareció curioso a nosotros, pero también a muchísima gente que nos lo ha dicho. Nos dicen: "Oye, se han copiado, el logo es muy similar".

Las primeras semejanzas se observan en las franjas. 'Tele 7' cuenta con tan solo dos líneas que forman el número siete, mientras que La Séptima presenta un estilo diferente con siete líneas abiertas.

El otro aspecto que resalta especialmente es el color coral empleado en el logo, que se asemeja al naranja empleado en 7TeleValencia. "Trasladar un estilo rupturista y reflejar un proyecto sin límites definidos, donde la creatividad y la capacidad de crecimiento son elementos esenciales", explican desde la nueva cadena.

Logos de ambas cadenas. EE

Aunque Costa sostiene que "el nacimiento de un nuevo medio de comunicación es algo bueno para la democracia", desde 'Tele 7' son conscientes de que el posicionamiento de La Séptima puede perjudicar a la cadena local, pese a que "no están preocupados".

"Nos podía llegar a preocupar, a lo mejor, que en una rueda de prensa o un típico canutazo se confundan los micros, pero nosotros jugamos con el color naranja, que es el de nuestra tierra. Tiene una gran personalidad y nos da nuestra seña de identidad que nos diferencia", sostiene la Directora de Relaciones Institucionales del grupo.

"Tenemos una trayectoria propia y hemos hecho un buen trabajo, nos hemos posicionado y, sobre todo, lo hemos hecho con ese cuño que es la proximidad y la cercanía al ciudadano", concluye Costa.