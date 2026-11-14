Rajoy alerta de que el 29N son las elecciones "más importantes de la historia democrática desde 1978"

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy ha llamado a la movilización electoral de cara al próximo 29 de noviembre y ha advertido de que los ciudadanos no deben desentenderse de la cita con las urnas.

"Nadie se puede hacer el loco o irse de vacaciones", ha afirmado durante un mitin celebrado este sábado en el Mercat del Prado de Gandia (Valencia), ante unas 500 personas.

Rajoy ha elevado el tono de la campaña al calificar estos comicios como "las elecciones más importantes de la historia democrática desde 1978". A su juicio, el 29N trasciende el debate habitual sobre las políticas de Gobierno, ya que está en juego la continuidad de la Constitución y de la democracia española.

El expresidente también ha reivindicado al Partido Popular como la única formación capaz de propiciar un cambio político en España. Ha definido al PP como "un valor seguro" y ha elogiado a su líder, al tiempo que ha reivindicado los casi 50 años de trayectoria de la formación y su posición como principal partido de centroderecha frente al auge del populismo

"Nosotros estamos con la Constitución Española, con las valores que recoge de libertades, derechos y el estado autonómico", ha afirmado. "Hay alguno que va por ahí diciendo que va a suprimir las autonomías, ya nos explicará a los demás cómo se hace eso, de momento están en muchas", ha añadido en referencia a Vox.

Según publica Agencia EFE, Rajoy ha insistido en que España "necesita un cambio" que además de necesario es "imprescindible y urgente" y que quien lo puede llevar a cabo es el PP con un líder "serio, solvente, con experiencia en la gestión y que quiere acabar con la política espectáculo y dedicarse a gobernar".

Para el expresidente, "hemos vivido el periodo más sombrío de la reciente de la historia democrática de España", con acontecimientos como el "acto electoral del PSOE y de sus compinches del gobierno Frankenstein" con la huelga general del pasado miércoles, y ha afirmado que España necesita "recuperar la normalidad perdida, la cordura, la sensatez y el sentido común".

El expresidente ha defendido asimismo que las prioridades del país el 29N son "cambiar el gobierno, formar un gobierno normal", que presente los presupuestos y los apruebe, que dure cuatro años, que dé estabilidad y certidumbre, mejore la calidad de la democracia, acabe con la polarización, tome decisiones cuando hay un problema y "asuma responsabilidades"

Han acompañado a Rajoy durante el mitin la alcaldesa de València y cabeza de lista al Congreso por Valencia, María José Catalá, la vicepresidenta del Consell y candidata al Senado por Valencia, Susana Camarero, el presidente provincial del PP y de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, y el presidente del PP en Gandia, Víctor Soler.

Resurgir la ilusión

María José Catalá ha defendido que el PP, con Feijóo a la cabeza, "va a hacer que en este país resurja la ilusión, que se bajen los impuestos a los autónomos y a las familias, que los alimentos tengan un cero por ciento de IVA y que la clase media vuelva a levantar la cabeza con orgullo".

Catalá se ha referido también a la ministra de Ciencia y líder del PSPV-PSOE, Diana Morant, que fue alcaldesa de Gandia, de quien ha dicho "protagoniza los viernes negros del PSOE".

"El viernes pasado gritaba y coreaba a Oscar Puente en València cuando las familias del accidente ferroviario aún lloran a sus familiares y ayer ofendía al alcalde de Elche, Pablo Ruz, al llamarle 'pecho paloma'" . "Cuando se tiene la razón no necesitas gritar, no necesitar ofender y no necesitas insultar", ha manifestado.

La candidata al Senado del PP por Valencia, Susana Camarero, por su parte, ha criticado que el PSOE "tiene 130 imputados, más que diputados", ha afirmado que España necesita un Gobierno que "no gaste el dinero público en prostitutas para ministros" y ha calificado de "indecente" y "una burla" para las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Toledo que los socialistas "aplaudan" al exministro de Transportes, Óscar Puente.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, ha advertido de que el 29N "nos jugamos volver a recuperar España, el sentido común y el respeto" y la confianza en la política.