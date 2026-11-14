Rafael, pastor en un pueblo de 209 habitantes: "Saco a pastar a mis 15 cabras y 7 ovejas hasta las 12:00; ningún joven quiere esto"

En Beniatjar, un pequeño pueblo del sur de la provincia de Valencia con 209 habitantes censados, vive Rafael Pardo, un pastor que heredó el oficio y el rebaño de su padre.

El hombre tiene 15 cabras y siete ovejas y las saca a pastar todos los días, "por la mañana hasta que hace calor, sobre las 12:30; y por la tarde, a las 18:00 otra vez".

Lamenta que, igual que él ayudó a su padre, nadie seguirá su profesión: "Ya no queda gente que ejerza de pastor, ningún joven quiere esto".

Según cuenta de su rutina, "todos los días son iguales"; no importa si hace sol, sombra o llueve.

Pardo usa a su rebaño para desbrozar campos y explica que, si tuviera más animales, subiría con ellos al monte para crear franjas de pronto auxilio, "para que se coman la hierba, para que no haya incendios en verano", comenta.

"Son desbrozadoras gratis", resume.

Preguntado por si tiene perro pastor, lo niega. Apenas tiene ovejas y cabras para necesitarlo, pero se maneja bien.

"Yo sigo con los animales de mi padre y, tal como paren, voy dejando corderas", añade.

En el vídeo subido a las redes de Nos vamos pal pueblo, una plataforma que se dedica a dar visibilidad a la España rural, señala que "ya no queda gente ni hay personas jóvenes para reemplazar este servicio".

El pastor explica que el oficio está en riesgo de desaparecer porque no hay jóvenes dispuestos a continuar con el cuidado de las ovejas.

Una vez se jubile, no habría ninguna persona interesada en quedarse con su rebaño, pero no pierde la esperanza de que alguien quiera aprender aunque no tenga experiencia: "Yo enseño y le dejo hasta el corral, y faltaría la vivienda, pero se podría intentar".

Beniatjar

Beniatjar, en la comarca de la Vall d’Albaida en Valencia, es uno de esos destinos donde se puede disfrutar del encanto de las calles estrechas -típicas del urbanismo morisco- que recuerdan el pasado árabe del municipio.

El pueblo se enmarca en un entorno rural valenciano y mediterráneo de gran belleza, ideal para realizar rutas de senderismo.

En 1646, tras la expulsión de los moriscos y la repoblación de los valencianos, se construyeron 48 casas. La mayoría de las que se observan hoy son de los siglos XVIII y XIX, cuando llegó a haber 600 habitantes.

Algunas viviendas disponen de puertas de madera, rejas de forja, azulejos votivos y altarcillos barrocos.

A la iglesia de la Encarnación (1689) se le añadieron el crucero y el presbiterio en 1759, y fue restaurada en 1876. La cabecera conserva la orientación hacia La Meca, al sureste, que tuvo la antigua mezquita.

La calle Maestro Santiago Ballester, antigua Calle Mayor, conduce a la fuente, que brota junto al altozano del Calvario, desde donde se observa una panorámica excelente.

Jaime I estableció en este alto una guarnición llamada Vilanova de Carbonera en 1248.

Entre los pueblos del Vall d'Albaida, Beniatjar destaca por su proximidad a la emblemática sierra de Benicadell. Con 209 habitantes censados, se encuentra a 396 metros de altitud, sobre una loma situada en la umbría de la sierra.

Entorno de Beniatjar (Valencia). Turisme Dival

Un paisaje agrícola formado por bancales de olivos se extienden hasta la majestuosa peña de Benicadell, que alcanza los 1.104 metros de altitud dentro del término municipal.

Entre los platos típicos de la gastronomía comarcal, destacan el arroz al horno, elaborado con carne de cerdo y garbanzos; la paella de pollo y conejo; y las cocas saladas de verduras y las dulces, de tipo bizcocho.

Dicen que "es imprescindible proveerse del sabroso aceite de oliva de la cooperativa local, producido desde época romana".

Además, algunos vecinos venden de forma particular hortalizas, vinos, miel y aceite ecológico.

Origen e historia

La antigüedad del primer asentamiento se remonta a los íberos, como demuestra el poblado del alto de Les Marjaletes, situado a 735 metros de altitud.

Beniatjar fue fundado por los árabes como alquería d'Ibn Nadjah -Qaryat Ibn Nadjâh-, visitada por el Cid Campeador por el año 1094.

En el siglo XII se construyó cerca de allí el castillo de Carbonera, del que aún se conservan restos.

Durante la Guerra de las Germanías, en 1521, el pueblo alojó al ejército del virrey de Valencia y en la Guerra de Sucesión (1707) fue saqueado por los castellanos, que fusilaron a numerosos hombres.

Expulsados los moriscos el 1609, el conde del Real repobló el municipio en 1617.