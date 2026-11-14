Entró en vigor: la empresa debe pagar el finiquito al trabajador aunque este deje su puesto de forma voluntaria

Cuando un trabajador decide abandonar la empresa, no acaba su relación con la compañía. Y es que, pese a que el empleado decida, por cuenta propia, abandonar su puesto, la empresa está obligada a abonarle el finiquito que le corresponda.

Se trata de una obligación recogida en el Estatuto de los Trabajadores, concretamente en su artículo 49.2, que establece que, con motivo de la extinción del contrato, el empresario debe acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas.

Gracias a lo recogido en la normativa, el trabajador conserva el derecho a cobrar el dinero que haya generado hasta su último día de trabajo, independientemente de quién haya tomado la decisión de poner fin al contrato.

La liquidación debe recoger diferentes conceptos económicos que pueden variar en función de las circunstancias de cada empleado. Uno de los principales es el salario correspondiente a los días trabajados durante el último mes que todavía no se hayan abonado.

También debe incluir la parte proporcional de las pagas extraordinarias que haya generado el trabajador y que todavía no haya cobrado, siempre que no estén prorrateadas en las nóminas mensuales.

A estas cantidades se suman las vacaciones generadas y no disfrutadas hasta la fecha de finalización del contrato. Asimismo, deben incorporarse otros conceptos pendientes, como horas extraordinarias, comisiones o complementos salariales que correspondan.

Uno de los errores más habituales es confundir el finiquito con la indemnización por despido. Aunque ambos conceptos pueden aparecer cuando termina una relación laboral, no significan lo mismo.

En una baja voluntaria ordinaria, el empleado tiene derecho a cobrar el finiquito, pero no a recibir una indemnización por despido. Tampoco puede acceder directamente a la prestación por desempleo, puesto que la extinción se produce por decisión propia.

Por otro lado, el trabajador debe respetar el periodo de preaviso establecido en su convenio colectivo o contrato. Si no lo hace, la empresa podría descontar del finiquito los días incumplidos cuando exista una previsión que lo permita.