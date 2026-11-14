La secretaria general del PSPV-PSOE, la ministra Diana Morant, durante el acto de campaña celebrado este sábado EFE/Kai Försterling

Diana Morant (PSPV) llama a llenar las urnas: "Vamos a una remontada épica, vamos a ganar y vamos a gobernar"

La secretaria general del PSPV-PSOE y ministra, Diana Morant, ha llamado a movilizarse en defensa de los servicios públicos y los derechos sociales de cara a las elecciones del próximo 29 de noviembre.

Durante un acto de campaña en València, ha asegurado que los socialistas afrontan la cita electoral con el objetivo de recuperar el Gobierno autonómico: "Vamos a una remontada épica, vamos a ganar y vamos a gobernar".

Morant ha participado este sábado en un encuentro celebrado en el Complejo Deportivo La Petxina, junto a la cabeza de lista del PSOE al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé; la portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar; y el candidato al Senado, Jordi Mayor.

Según la Agencia EFE, la dirigente socialista ha apelado a distintos colectivos sociales. Ha mencionado a los docentes y las familias que defienden la educación pública, a quienes reclaman el derecho a una vivienda y se movilizan contra los desahucios, a las personas que han acompañado a las víctimas de la DANA y a quienes exigen una sanidad pública de calidad

"Somos más y somos mejores", ha subrayado Morant, quien ha advertido de que la Comunitat Valenciana "no puede permitirse otros cuatro años de políticas del PP y Vox" y ha reivindicado la movilización de quienes han salido a la calle para defender sus derechos.

Ha contrapuesto el modelo de los gobiernos socialistas, que recuperaron para la gestión pública los hospitales de Alzira, Dénia y Torrevieja, con la decisión del actual Consell de renovar la concesión del hospital de Elx-Crevillent. "La sanidad pública es del pueblo valenciano y no un negocio", ha defendido.

También ha vinculado este debate con el modelo de privatización impulsado por el PP en la Comunitat Valenciana y que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha convertido "en una de sus principales señas de identidad", según un comunicado remitido por el partido.

Morant ha advertido de que Ayuso es precisamente el referente político de María José Catalá y ha alertado de que el modelo de recortes, privatización y negocio con los servicios públicos que representa la derecha madrileña amenaza también a los valencianos.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha dedicado una parte central de su intervención a la gestión de la DANA y a la responsabilidad política del PP, partido que, ha dicho, no puede "exhibir con orgullo" a sus anteriores presidentes de la Generalitat, una herencia que ha contrapuesto a la etapa de gobierno del expresident Ximo Puig, presente en el acto.

Ha señalado a Eduardo Zaplana, Francisco Camps y Carlos Mazón como exponentes de un "pasado del que los populares parecen renegar" y ha lanzado una pregunta a los asistentes: "Si se avergüenzan de lo que son en la Comunitat Valenciana, ¿cómo piensan que alguien les va a votar el 29N?".

La dirigente socialista ha llamado asimismo a defender los derechos de las mujeres frente a una derecha que, ha denunciado, pretende hacer retroceder décadas de avances. "No se puede gobernar en contra de las mujeres", ha afirmado.

Política municipalista

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha alertado de las consecuencias del modelo de Isabel Díaz Ayuso y ha defendido que existe una mayoría social que quiere una España con futuro para todos.

Espinar ha reivindicado la política municipalista como la mejor escuela para conocer las necesidades de la ciudadanía y ha advertido de que la derecha pretende desmantelar el Estado del bienestar y debilitar la educación, la sanidad, las pensiones y los mecanismos de protección social.

Bernabé ve una "amenaza"

La secretaria de Igualdad del PSOE, y cabeza de lista por Valencia al Congreso, Pilar Bernabé, ha señalado que la decisión de María José Catalá de situar a Ayuso como referente político constituye "un síntoma" y, sobre todo, "una amenaza" para València.

Bernabé ha contrapuesto el modelo de recortes y privatización de ambas dirigentes a las políticas socialistas y ha denunciado la gestión municipal de la vivienda, con suelo público destinado a promociones cuyos precios quedan fuera del alcance de buena parte de la ciudadanía.

También ha cargado contra la actuación del PP durante la dana y ha preguntado quién puede votar a quienes abandonaron a la ciudadanía y no avisaron a tiempo a la población.

La dirigente socialista ha reivindicado el papel de las mujeres en la política y ha defendido que no se puede permitir que "sean cuatro tíos los que decidan" sobre la vida, el cuerpo, la conciliación o la jornada laboral de las mujeres.

Jordi Mayor

Según publica la Agencia EFE, el candidato socialista al Senado por València Jordi Mayor ha defendido la candidatura conjunta de las fuerzas progresistas como una herramienta para acabar con el bloqueo del PP en la Cámara Alta y conseguir que los territorios, especialmente la Comunitat Valenciana, tengan voz en Madrid.

"No venimos a cambiar una mayoría absoluta del PP por una del PSOE, venimos a cambiar la indignidad por la decencia", ha afirmado Mayor, quien ha pedido el voto para una candidatura que "busca poner fin al uso partidista del Senado y garantizar que las necesidades del territorio valenciano sean escuchadas".