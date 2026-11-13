Venden una casa rural de 320 m2 en una parcela de más de 600 m2 con piscina privada y a 30 minutos de la ciudad

Encontrar una vivienda con jardín y piscina privada a poca distancia de Valencia es prácticamente misión imposible en un mercado inmobiliario cada vez más tensionado. En Llíria se encuentra una propiedad que reúne estas características.

Se trata de un chalet independiente situado en la urbanización Clotxa del Cossi, que está anunciado en el portal inmobiliario Idealista por 499.000 euros.

La vivienda cuenta con 320 metros cuadrados construidos y se levanta sobre una parcela de 684 metros cuadrados, con espacios exteriores pensados "para disfrutar durante todo el año".

Uno de sus principales atractivos es su zona ajardinada, con árboles de gran tamaño y césped. La parcela también dispone de una piscina privada con escaleras romanas, rodeada de vegetación y espacios de sombra para aprovechar los meses de verano.

La casa fue construida en 2007 mediante autopromoción y, según destaca el anuncio inmobiliario, presenta excelentes calidades y un estado de conservación impecable.

En su interior, la distribución contempla cuatro habitaciones y tres cuartos de baño, además de diferentes estancias para la vida familiar.

La planta principal dispone de 106 metros cuadrados y alberga un dormitorio de matrimonio con baño en suite. También cuenta con un amplio salón comedor y tiene salida directa a una terraza.

La cocina ofrece una amplia capacidad de almacenamiento, despensa y acceso a otra terraza. Desde ella también se puede llegar al exterior, donde se encuentran el lavadero y un paellero.

En la planta superior se distribuyen tres dormitorios dobles de grandes dimensiones, todos ellos equipados con armarios empotrados. Esta altura también dispone de un cuarto de baño completo con plato de ducha.

Otro de los elementos destacados es el garaje, de 123 metros cuadrados y completamente diáfano. Además de servir para estacionar varios vehículos