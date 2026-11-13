Una denuncia fuerza al Consorcio de Bomberos a declarar caducadas 4 ofertas de empleo y reordenar 202 plazas

El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia ha declarado caducadas cuatro ofertas de empleo público (OEP) al no haber ejecutado las convocatorias dentro del plazo legal. Se trata de los procesos selectivos de 2021, 2022, 2023 y 2024, en los que se habían convocado un total de 202 plazas, la mayoría de ellas, de bomberos.

La resolución, firmada por el presidente delegado del Consorcio, Avelino Mascarell Peiró, declara la "caducidad" de estos procesos "al no haber sido ejecutados dentro del plazo legal previsto en el artículo 70 del Estatuto Básico del Empleado Público".

Una decisión que viene motivada por la denuncia que presentó una persona incluida en una bolsa de empleo de administrativos de la entidad. El escrito obligó al organismo a revisar la vigencia de sus procesos selectivos y comprobar cuáles habían caducado.

Su reclamación puso sobre la mesa la caducidad de varias ofertas que no se ejecutaron a tiempo. Y es que el TREBEP determina que las OPE debe desarrollarse en un plazo improrrogable de tres años. Una vez superado ese periodo, las ofertas pierden su vigencia.

En concreto, la convocatoria de noviembre de 2021 contemplaba 31 plazas. La de noviembre de 2022, sumaba otras 33; la de junio de 2023, otras 60; y la de julio de 2024, un total de 78. En conjunto, las cuatro aglutinaban 202 puestos de distintas categorías profesionales.

En detalle, la primera ofertaba 30 plazas de bomberos y 1 operador de comunicaciones. La del año siguiente, sin embargo, fue más variada: 18 bomberos, 3 operadores de comunicaciones, 3 cabos, 3 sargentos, 1 administrativo, 1 técnico superior de informática, 2 técnicos forestales y 2 coordinadores forestales.

En la convocatoria de 2023, la entidad pública sacó plazas para 42 bomberos, 4 operadores de comunicaciones, 10 cabos, un sargento, un oficial, un suboficial y un técnico de gestión.

En la última, que fue la más numerosa, los puestos convocados se repartieron de la siguiente manera: 71 bomberos, dos operadores de comunicaciones, tres cabos, un sargento y un coordinador forestal. En total, de las 202 plazas de las cuatro ofertas, 161 corresponden a bomberos.

Ante esta situación, desde el Consorcio explican que pese a declarar la caducidad de los procesos no se perderán ninguna de ellas. Esto es porque de forma paralela a la declaración de la caducidad, la entidad ha acometido un plan de reordenación para incluir todos estos puestos en la OPE de 2026 y 2027.

Conviene apuntar que recientemente el Tribunal Supremo dictó en su sentencia 930/2025 que la ejecución de las OPE debía completarse en un trienio. Este plazo, no se refiere solo a publicar las convocatorias, sino que abarca todo el desarrollo del proceso selectivo: desde la publicación, hasta los exámenes y nombramientos de personal.

La Sala advirtió en el fallo que si no se concluía la ejecución del proceso selectivo completo dentro de ese plazo, la oferta y sus actos derivados caducaban, con la consecuencia de que la administración pierde validez para continuar el procedimiento o nombrar personal fijo con base en ella.

La sentencia era relevante tanto para la Generalitat como para la Diputación de Valencia, dado que ambas administraciones tienen procesos selectivos de la OPE de 2022 que siguen sin haber concluido o que se resolvieron pasados los tres años.

A modo de ejemplo, tal y como informó EL ESPAÑOL, la propia Conselleria de Sanidad tuvo que anular la convocatoria de 34 plazas de gestión sanitaria. Entre ellas figuran perfiles como auxiliar de farmacia (4), técnico especialista en documentación sanitaria (7), técnico especialista en radioterapia (2) o enfermeros de gestión sanitaria y salud pública (2).

También se ofertaba la estabilización de 4 plazas deingenieros técnicos, un enfermero de empresa o del trabajo, un especialista en salud mental o un locutor del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Asimismo, también incluía 2 plazas de administrativo, una de facultativo especialista en oncología radioterápica, otra de médico de centro de planificación familiar, una plaza de periodista y un técnico de higiene.

Por último, también incorporaba un puesto de informática, otro de sanidad ambiental, una plaza de análisis químico y otra de análisis epidemiológicos y estadísticas sanitarias.