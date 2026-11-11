La ley lo confirma: los vecinos deben pagar la calefacción central aunque no enciendan los radiadores de su casa

Se acerca el frío y el invierno. En estos meses, muchas comunidades de vecinos ya ponen en marcha sus sistemas de calefacción para mantener el calor en sus viviendas, aunque no todos sus vecinos saben si deben pagar, usen o no lo usen.

El hecho de no utilizar la instalación para calentar el hogar no significa que puedan dejar de pagar los gastos de la instalación comunitaria, ya que la legislación establece que los propietarios deben contribuir al mantenimiento de los servicios comunes

De acuerdo con la Ley de Propiedad Horizontal, cada propietario está obligado a contribuir a los gastos generales para el adecuado mantenimiento del inmueble, además de sus cargas y responsabilidades.

Así lo recoge el artículo 9.1.e), que establece que la aportación debe realizarse conforme a la cuota de participación fijada en el título constitutivo o a lo especialmente establecido.

Por tanto, apagar los radiadores no supone quedar exento de las cantidades que corresponden a los gastos comunes de la comunidad.

La normativa también contempla situaciones en las que los edificios disponen de contadores individuales o repartidores. En estos casos, el Real Decreto 736/2020, de 4 de agosto, regula cómo debe distribuirse el importe de la calefacción entre los diferentes propietarios.

Su artículo 6.4 establece que la factura debe contemplar un coste variable, relacionado con el consumo registrado en cada vivienda, y otro fijo, derivado del mantenimiento de las instalaciones y del calor que estas transmiten a las zonas comunes.

Además, la normativa recomienda que la parte variable represente entre el 60% y el 75% del coste total. El porcentaje definitivo debe tener en cuenta las características de cada instalación y el criterio técnico de su mantenedor.

Por tanto, un vecino que mantenga apagados sus radiadores podrá reducir la parte de la factura vinculada a su consumo, pero seguirá teniendo que asumir los gastos fijos que le correspondan.