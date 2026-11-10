El PSOE aparca el mitin en la Plaza de Toros de Valencia pese a alentarlo Sánchez, que duda sobre volver a la ciudad

La idea de un mitin central en la Plaza de Toros no parece que haya cuajado en el PSPV-PSOE pese a la intención verbalizada por su líder, Diana Morant, y el propio Pedro Sánchez el pasado viernes.

Fuentes socialistas admiten que están buscando otros espacios para su acto principal de campaña. Entre ellos, el pabellón Fuente de San Luis, un recinto con capacidad para unas 8.000 personas que ya ha acogido mítines electorales en varias ocasiones.

La cuestión es que el PSPV-PSOE está trabajando en base a previsiones y ni siquiera está claro todavía si el presidente del Gobierno volverá a Valencia. El hecho de que Sánchez retomara la precampaña en la ciudad tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo) ha abierto la puerta a que sea, en realidad, el único mitin de las elecciones generales del 29 de noviembre.

Desde el partido reconocen que el calendario ha cambiado y que se barajan otras opciones. Entre ellas, señalan, la de que el acto de campaña sea en Alicante.

El mitin del viernes tuvo un especial significado para los socialistas. Sánchez eligió Valencia para volver a dar un impulso a la precampaña después de la tragedia y de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Lo hizo en una federación con capacidad de movilización y dirigida por una ministra de su Gobierno. El lugar elegido fue el polideportivo del Cabanyal, un discreto recinto con capacidad para 2.000 personas. El partido cifró en otros 2.000 los asistentes que se quedaron fuera, aunque no parecían ser más de 1.000.

Diana Morant utilizó precisamente ese gancho -el de todo el mundo que se había quedado en los aledaños al haberse superado las expectativas de la organización- para bromear, dirigiéndose a Sánchez. "Presidente, nos van a pegar un puro porque se ha quedado más gente fuera que dentro. ¡A la próxima nos vamos a la Plaza de Toros!", afirmó.

El líder del PSOE recogió el guante en su intervención posterior: "Si hay que apuntarse a otro mitin en la Plaza de Toros, yo me apunto".

Pero la realidad es que no parece que eso vaya a ocurrir. El coso tiene un aforo de 10.000 personas, más alrededor de otras 2.000 en la arena. El lleno es un reto para cualquier partido. Ofrece una imagen de fuerza y movilización deseada por todas las formaciones, pero que conlleva una importante capacidad de organización y cada asiento vacío u ocupado se analiza al detalle. Algo que se evita en otros espacios que, además, si son cerrados ofrecen más facilidades ante el tiempo que pueda hacer un mes de noviembre.

El PP va y Vox duda

Mientras el PSOE se decide a si Sánchez regresa o no a Valencia -algo que resultará destacado, pues sería el único partido sin mitin central de campaña en la ciudad-, el PP sí tiene decidido ir a la Plaza de Toros el 21 de noviembre. Así lo anunció el propio Alberto Núñez Feijóo en su acto de precampaña de finales de octubre en el Palau de Les Arts.

También Vox ha reservado el coso para su cierre de campaña nacional el 27 de noviembre. Fuentes del partido no confirman que vaya a ser el lugar definitivo elegido, pues están estudiando otros. No hay un convencimiento total sobre si es el sitio idóneo por el esfuerzo de movilización que supone y porque la tendencia de su campaña nacional son otro tipo de lugares.

En cualquier caso, y si finalmente es así, será inevitable la comparación con los populares, cuyo mitin es una semana antes. Supondrá disputarse el lleno de esas 12.000 personas con la necesidad de fletar autobuses desde otros puntos de España y de ofrecer una imagen potente que sirva de broche al 29-N.