El juzgado del 'caso Azud' desestima los recursos del cuñado de Rita Barberá y el exvicealcalde de Valencia

La Plaza 13 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia, encargada del caso Azud, ha desestimado todos los recursos interpuestos por los investigados contra el auto de procedimiento abreviado -aquel que los sitúa a un paso del banquillo-. Una vez ha llegado este pronunciamiento, ahora será la Audiencia Provincial la que tendrá que resolver y el juzgado abrir juicio oral.

El juez sustituto rechaza, a petición de la Fiscalía, las consideraciones de los principales investigados en esta causa centrada una presunta trama de cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas de diversos proyectos, mayoritariamente urbanísticos, en varias administraciones durante 15 años (entre 1999 y 2013).

Así ocurre, por ejemplo, en el caso de José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá; del que fuera vicealcalde de la ciudad, Alfonso Grau; del constructor Jaime Febrer; o del abogado vinculado al PSPV José Luis Vera.

Sobre Corbín, el juez indica que gran parte de las alegaciones efectuadas fueron ya "ampliamente resueltas" en su día por la Audiencia Provincial de Valencia.

En cuanto a sus tres hijas -también investigadas-, el juzgado recuerda que en el auto de procedimiento abreviado se describe su participación "en el aprovechamiento económico de las actividades delictivas de su padre". Aun así, señala que será la Fiscalía la que determine qué vía seguirá respecto a ellas.

Anticorrupción, de hecho, ya avanza en su escrito sobre el recurso que es probable que pida circunscribir su presunta responsabilidad como partícipes a título lucrativo. Esto no significa, indica, que se las saque del procedimiento penal, pues puede haber un pronunciamiento civil dentro del penal.

Respecto a Grau, el juzgado entiende que las apreciaciones de su recurso "son valorativas" y "deben efectuarse en el juicio oral".

Sobre Vera, el juez incide en que la instrucción de la causa no ha sido realizada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, por lo que proceder a cuestionar sus informes y atestados en el recurso "carecen de relevancia alguna".

Además, hace hincapié en que las operativas descritas en el auto recurrido cifran en la cantidad de 1.034.186,36 euros los beneficios que obtuvo por parte del Grupo Axis (perteneciente al constructor Jaime Febrer) desde el año 2007 al año 2012 y que "no obedecen a prestación alguna".

El juzgado también se pronuncia sobre el actual director de Transparencia de la Generalitat, Jorge Bellver. Su abogada solicitó que fuera examinado por un médico forense y, hasta entonces, que el procedimiento se le suspendiera. En su escrito explicó que ya se había comunicado al juzgado "la situación de pérdida de la capacidad procesal" del también exconcejal "como consecuencia del accidente cerebro vascular sufrido el 11 de junio".

Tanto el juez como la Fiscalía rechazan esta petición y explican que la situación de Bellver se comprobará en el momento en el que se vaya a celebrar el juicio, por lo que lo mantienen como investigado y a un paso del banquillo.