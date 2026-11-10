La Fiscalía reprocha que el juez restrinja "sin fundamento alguno" la investigación del excomisionado para la dana

La Fiscalía ha reprochado en un reciente escrito a la Plaza 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia que restrinja "sin fundamento alguno" la investigación sobre si el excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel pudo cometer un delito de falsedad documental por la presunta falsificación en el año 1983 de un título de diplomado.

Anticorrupción critica de esta manera el hecho de que el magistrado haya rechazado determinadas diligencias solicitadas tanto por el Ministerio Público como por el PP, que ejerce la acusación popular.

Se trata de las relativas al desempeño de cargos públicos por parte de José María Ángel en el ámbito del Gobierno de España y de la Generalitat. El juez entendió que era en la Diputación de Valencia donde se había de centrar la investigación porque el resto de puestos "no estaban sujetos a la posesión de titulación universitaria".

Con ello, desestimó ampliar la investigación respecto de los delitos de prevaricación y nombramiento ilegal como pedía la Fiscalía. Algo que ésta recurre ahora ante la Audiencia Provincial en una nueva muestra de la discrepancia habitual que mantiene con el juez en este procedimiento.

Para Anticorrupción, esa limitación de la causa a los cargos ocupados por parte de Ángel en la Diputación "no es correcta": "Queremos conocer si el investigado utilizó el título falso en el ámbito de toda su actividad profesional, lo cual significaría también que conocía su existencia, al contrario de lo afirmado tanto en sus escritos dirigidos al juzgado como en su declaración judicial".

El PP, recuerda la Fiscalía, también solicita en su recurso que se requiera al PSPV-PSOE para que aporte la documentación obrante en su poder sobre el desempeño de cargos orgánicos del excomisionado. Este partido pidió fichas biográficas, archivos, copias de seguridad o respaldos de publicaciones de su página web en los que figure durante sus períodos de desempeño de sus cargos, así como la identificación de las titulaciones académicas atribuidas o aportadas.

Para Anticorrupción, dicha información rechazada por el magistrado puede resultar útil para los fines antes mencionados: confirmar que el investigado conocía la existencia de la titulación falsa. "Las diligencias pedidas por el PP son pertinentes, necesarias y útiles para la investigación, por lo que nos adherimos totalmente al recurso interpuesto", incide.

La web de l'Eliana

Otro de los documentos recientemente incorporado a la causa es la respuesta de la Diputación de Valencia a la petición del juez de que aporte cualquier versión del currículum de Ángel en la web del Ayuntamiento de l'Eliana cuando era alcalde.

"En 1978 se licenció en Geografía e Historia por la Universidad de Valencia y, en 1980, finalizó sus estudios de Archivística y Biblioteconomía en la misma universidad", figuraba en el portal del consistorio.

La corporación ha contestado que no conserva ninguna copia de seguridad de esa versión de la web. Sí que remite a una captura de la web, pero advierte de que "dicha información no se encuentra alojada, custodiada ni gestionada por la Diputación de Valencia, por lo que esta entidad no puede garantizar la integridad, autenticidad, exhaustividad o valor probatorio de los contenidos almacenados por terceros".

Sin registro del título

Por su parte, la defensa de José María Ángel ha presentado escritos de alegaciones en los que expone varios argumentos contra los razonamientos de las acusaciones ejercidas por la Diputación y el PP.

Uno es que la corporación dijera, sobre la fotocopia del título que obra en el expediente personal, que "no puede averiguarse, de la documentación que obra en las hojas de expediente personal, cuándo fue aportada ni por quién, ya que no consta ningún justificante o registro de entrada de dicha fotocopia en la Diputación".

A juicio del abogado de Ángel, la corporación que hoy acusa "reconoce por escrito que ignora de dónde salió el documento y quién lo introdujo en el expediente". Algo sobre lo que se articula el procedimiento.

En cuanto a que se investigue si utilizó el título falso para los cargos que ocupó en el Gobierno -comisionado para la dana-, remarca que, además de que no exigía titulación universitaria al ser un puesto político, excedería de la competencia del juzgado porque el expediente de nombramiento y su firmante afectan a un aforado -con lo que se tendría que encargar el Tribunal Supremo-.