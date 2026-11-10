La Diputación de Valencia obligará a los tribunales de oposiciones a declarar ausencia de conflicto de intereses

La Diputación de Valencia ha cambiado los protocolos que rigen sus procesos selectivos y hará que a los miembros de los tribunales de oposiciones a firmen una declaración de ausencia de conflicto de intereses (DACI).

Una medida para reforzar el control sobre los órganos técnicos de selección, que son los encargados tanto de realizar las preguntas de los exámenes como de evaluar a los aspirantes que se presentan a cada proceso selectivo, entre otras muchas cuestiones.

La legislación actual, huelga subrayar, no fija como obligatorias las DACI para los miembros de tribunales en las oposiciones ordinarias, a menos que el proceso selectivo esté financiado con Fondos Europeos.

Sin embargo, la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público sí detalla cuáles son los motivos de abstención para los examinadores, entre los que figuran tener relación de parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad con algún aspirante, amistad íntima, enemistad manifiesta o vinculación comercial.

Pero aunque exista obligación de comunicar a un superior que concurre alguna de esas circunstancias, lo cierto es que queda a voluntad de los miembros del tribunal. La ley no fija la exigencia de firmar una declaración de ausencia de conflicto de intereses como la que ahora se quiere poner en marcha para "reforzar la transparencia de los procesos", según explican desde la Diputación.

Con todo, la iniciativa planteada ahora pretende tener un efecto disuasorio entre los órganos técnicos de selección, dado que la firma del funcionario en cuestión ya quedaría plasmada sobre el papel.

En caso de recurrirse un proceso en el juzgado por estos motivos y probarse la relación de parentesco, la rúbrica del empleado público sería una prueba de falso 'testimonio'.

"La DACI en particular es una herramienta que responde a las exigencias europeas para la gestión de fondos comunitarios, pero nada impide extenderlo al conjunto de su actividad", explican desde el área de Personal.

"Se trata de establecer procedimientos claros que permitan acreditar que las decisiones se adoptan con objetividad, independencia y ausencia de injerencias", agregan.

Aunque desde la corporación desvinculan esta iniciativa de una oposición concreta, lo cierto es que llega en plena polémica por la oposición de mecánico-conductor, paralizada el pasado mes de septiembre ante las sospechas de que se hubieran podido filtrar las preguntas del examen.

La institución que preside Vicente Mompó encargó la semana pasada un informe técnico a la empresa responsable del software que corrigió los exámenes para determinar si pudo producirse alguna irregularidad en la citada prueba que se celebró el 1 de septiembre, hace ya más de dos meses.

Según explicaron a los sindicatos, el sistema informático dispone de un algoritmo para detectar posibles anomalías en los resultados de los exámenes.

Entre los parámetros que podría detectar, según la propia Diputación, se encuentran desde la coincidencia de respuestas entre los examinados a patrones anómalos de aciertos y errores. Como por ejemplo, que el porcentaje de aciertos sea superior a un 90%. Algo que no suele ser habitual en este tipo de pruebas.

Informes técnicos y periciales

En este punto conviene apuntar cómo funciona la máquina correctora de los exámenes de oposiciones. A modo de ejemplo: cada miembro del tribunal plantea varias preguntas de la prueba. Si uno de los aspirantes solo contesta a las cuestiones que ha planteado uno de los examinadores, salta la alerta del propio sistema.

Este tipo de informe técnico se realiza siempre en cualquier proceso selectivo. Ahora, sin embargo, se ha encargado un informe pericial.

En este tipo de análisis, la máquina es capaz de extraer las diferentes probabilidades de acierto que existen. Y, en este caso, deberá determinar qué posibilidades había de que los aspirantes lograran responder bien a todas las preguntas.

A pesar de que no se llegaron a publicar las notas, lo cierto es que la publicación de las mismas se paralizó porque el tribunal detectó que tres personas obtuvieron un 10 en el examen. Ninguna de ellas falló una sola respuesta en una prueba que tenía 85 preguntas de tipo test.

Una circunstancia muy poco habitual. Más aún en el apartado de legislación, dado que los examinados tienden a acertar las preguntas de la parte específica (las que tenían que ver con circulación y mecánica en este caso), pero fallan alguna de la parte general, donde se preguntaba por la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía.

Tanto el PSPV, como el sindicato UGT reclamaron tener acceso al expediente de esta prueba. Pero por el momento la Diputación no les ha dado traslado.

17 aprobados de 139

El examen, al que tuvo acceso EL ESPAÑOL, combinaba contenidos específicos de mecánica y conducción con un amplio bloque de legislación.

Las primeras preguntas versaban sobre artículos concretos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Función Pública Valenciana, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.

El cuestionario incluía preguntas que exigían identificar el contenido exacto de determinados artículos legales. Por ejemplo, se preguntó por las previsiones del artículo 69 de la Constitución sobre la elección del Senado o por el artículo 141 referido a las provincias y diputaciones.

El examen continuaba con cuestiones sobre procedimiento administrativo, protección de datos, igualdad y legislación sobre derechos de las personas LGTBI antes de entrar en la parte específica de mecánica, vehículos, seguridad vial y primeros auxilios.

Según fuentes conocedoras del proceso, de las personas que finalmente realizaron el examen tan solo 17 habrían superado el ejercicio. La cifra estaría relacionada con el particular sistema de cálculo de la nota de corte utilizado por la Diputación en estos procesos selectivos.

La puntuación mínima se determina tomando como referencia la mejor calificación obtenida. De este modo, si la máxima nota es un 10, el corte se sitúa en un 5. La existencia de varios posibles dieces, que la propia Diputación niega, habría elevado de facto el nivel necesario para superar la prueba respecto a una situación en la que la mejor calificación hubiera sido inferior.