Feijóo incluye en su programa electoral que el Gobierno ejerza el mando único ante catástrofes como la dana de Valencia

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se compromete a crear un mando único de emergencias si llega al Palacio de la Moncloa con el objetivo de que el Ejecutivo actúe desde el primer momento ante una catástrofe, "sin esperar a que se lo pidan".

La medida forma parte del programa electoral que el Partido Popular ha elaborado para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre y que presentará este martes públicamente el propio Feijóo en Madrid, acompañado de la vicesecretaria de Coordinación Sectorial Alma Ezcurra, que se ha encargado de su coordinación.

Aunque en su programa el PP no hace mención específica a ninguna emergencia o catástrofe reciente, lo cierto es que la creación del mando único ya se puso encima de la mesa tras la dana del 29 de octubre de 2024 que dejó 234 víctimas mortales. También tras los graves incendios de los últimos dos veranos que afectaron a varias autonomías.

Tras la riada, el líder del PP defendió que el Gobierno debía haber declarado el nivel máximo de la emergencia para asumir el mando único de la gestión.

El pasado mes de diciembre, conviene recordar, el partido ya propuso públicamente, en coordinación con las 12 comunidades autónomas en las que gobierna, la creación de un Centro Nacional de Emergencias.

Una iniciativa con el objetivo de posibilitar "una respuesta unificada, ágil y eficaz frente a emergencias en todo el país" ante el "deficiente sistema de protección civil" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Reformar Protección Civil

El PP defiende en su programa que, cuando se produce una catástrofe, el Estado debe actuar desde el primer minuto. En este sentido, Feijóo se compromete a que si llega a Moncloa "el Gobierno central actuará desde el primer momento, sin esperar a que se lo pidan".

"Garantizaremos que todos los recursos necesarios se movilicen desde el primer momento para proteger a las personas y evitar que las emergencias se conviertan en grandes catástrofes", asegura la formación en su programa electoral.

Además, el PP promete reforzar con urgencia el Sistema Nacional de Protección Civil. "Constituiremos el Mecanismo Nacional de Respuesta y crearemos un mando único de protección civil y emergencias, con las competencias, capacidades, recursos y medios necesarios para planificar y dirigir las emergencias de alcance nacional y coordinar todos los medios del Estado", reza el documento adelantado por Europa Press.

Además, señala que cuando la gravedad de la situación lo exija, el Gobierno "podrá integrar bajo una misma dirección a los servicios de protección civil y sanitarios, las fuerzas de seguridad, las Fuerzas Armadas y los operadores de infraestructuras".

Asimismo, la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo asegura en su programa que "facilitarán "la incorporación de las Fuerzas Armadas cuando sea necesario para responder a situaciones de especial gravedad".

Finalmente, el Partido Popular señala que la coordinación con las Comunidades Autónomas y las entidades locales será permanente a través de la Conferencia Sectorial de Emergencias y Protección Civil.