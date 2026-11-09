Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a una reducción de jornada para cuidar a sus hijos menores de 12 años

Conciliar vida laboral y familiar no siempre es fácil. Por eso, la ley reconoce el derecho de madres y padres a solicitar una reducción de jornada por cuidado de hijos menores de 12 años.

Así lo establece el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 37.6: "Quien por razones de guarda legal tenga a su cuidado directo algún menor de doce años o una persona con discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida tendrá derecho a una reducción de la jornada de trabajo diaria, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella".

Es un derecho del trabajador, que debe fijar también el horario dentro de su jornada habitual.

Algunas de las cuestiones clave a tener en cuenta son que el propio trabajador es quien también elige el período en el que desea aplicarla; ya sea por periodos concretos, por tiempo indefinido o con posibilidad de ampliación o modificación.

Si la empresa se negara o discrepara, el empleado tiene 20 días para demandar por un procedimiento urgente y preferente, según el art. 139 de la Ley de la Jurisdicción Social.

"El empresario y el trabajador deberán llevar sus respectivas propuestas y alternativas de concreción a los actos de conciliación previa al juicio y al propio acto de juicio, que podrán acompañar, en su caso, de informe de los órganos paritarios o de seguimiento de los planes de igualdad de la empresa para su consideración en la sentencia", señala.

La empresa solo puede oponerse si demuestra razones organizativas objetivas, perjuicios graves en la operativa o imposibilidad real de cubrir el puesto con el nuevo horario.

El empresario, además, debe justificar documentalmente estas causas y en ningún caso sirven frases como "no es buen momento", "nos desorganiza" o "no tenemos personal", indican desde Asesoría Amela Abogados.

Además, el despido de quien la ha solicitado o la disfruta es nulo "para las personas trabajadoras que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 3.b), 4, 5 y 6 del artículo 37, o estén disfrutando de ellos".

Respecto al tipo de solicitante, puede hacerlo cualquier trabajador por cuenta ajena (contrato indefinido o temporal) que sea el progenitor biológico, adoptante o acogedor o ambos padres a la vez, ya que se trata de un derecho individual.

Sin embargo, no pueden pedir esta reducción de jornada los autónomos (porque tienen otros mecanismos de conciliación) o el personal funcionario (también poseen su propio régimen en el Estatuto Básico del Empleado Público).