Venden un cortijo de más de 500 m2 con 5 habitaciones en una parcela de 18.000 m2: "El tiempo pasa más lento aquí"

En el interior de Valencia, lejos del ritmo de las ciudades, se encuentra una vivienda para escapar del bullicio. Se trata de un cortijo situado en Yátova, con una gran parcela para disfrutar de la naturaleza.

El inmueble situado en la comarca de la Hoya de Buñol está anunciado en Idealista por 270.000 euros y cuenta con 588 metros cuadrados construidos, distribuidos en dos plantas.

Según reza la descripción de la vivienda publicada en Idealista, la propiedad en venta dispone de cinco habitaciones, tres baños y una plaza de garaje también incluida.

Uno de sus principales atractivos es la parcela rústica que rodea la casa. En total, el terreno alcanza los 18.398 metros cuadrados.

La vivienda se encuentra sobre el embalse de Forata, en una zona elevada y rodeada de pinares. Desde la propiedad se contemplan las montañas y las aguas del pantano, sus vistas son uno de sus grandes reclamos.

Según el anuncio, la casa fue construida en 1977 y reformada en 1996. Es una vivienda independiente de las redes urbanas que se apoya en un sistema propio de energía solar y un gran aljibe para recoger agua de lluvia.

La planta principal concentra las estancias principales: un salón amplio y luminoso, cocina independiente, cuatro dormitorios y un baño completo. La distribución aprovecha la luz natural y las vistas privilegiadas hacia el embalse de Forata.

En la planta superior hay un espacio diáfano utilizado actualmente como estudio, con un cuarto de baño privado. Por sus dimensiones, podría adaptarse como suite, despacho, taller o zona acogedora e independiente para recibir invitados.

El exterior también tiene protagonismo. Varias terrazas rodean la vivienda y permiten disfrutar del paisaje durante todo el día. El jardín y la chimenea completan las características de esta casa rural situada en plena montaña.

La parcela rústica y la ubicación apartada ofrecen una privacidad difícil de encontrar en viviendas convencionales. El anuncio destaca que el entorno está protegido y que no se prevén nuevas construcciones que oculten sus vistas. "El tiempo pasa más lento aquí", resume el anuncio al describir la vivienda.