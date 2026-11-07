Entró en vigor: los trabajadores con al menos 1 año de antigüedad pueden pedir una excedencia de 5 años

Pese a que muchos no lo saben, los trabajadores en España tienen derecho a solicitar una excedencia voluntaria de hasta cinco años si cumplen una serie de requisitos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

La medida permite dejar el empleo durante un periodo prolongado para atender asuntos personales o estudiar, entre otras posibilidades. Sin embargo, antes de solicitarla, es imprescindible saber qué limitaciones tiene este derecho.

La normativa recoge este derecho en el artículo 46.2 del Estatuto de los Trabajadores. Según este precepto, cualquier empleado que tenga al menos un año de antigüedad en la empresa puede solicitar una excedencia voluntaria. La duración de este periodo debe ser de un mínimo de cuatro meses y un máximo de cinco años.

Uno de los aspectos más importantes es que la excedencia voluntaria no implica la extinción del contrato, sino su suspensión. Durante ese tiempo, el trabajador deja de prestar servicios y la empresa no tiene que abonarle ningún salario.

Tampoco se generan vacaciones ni pagas extraordinarias durante el periodo de ausencia. Además, el trabajador debe tener presente que esta modalidad no garantiza automáticamente su reincorporación al mismo puesto que ocupaba antes de marcharse.

Por otro lado, el artículo 46.5 del Estatuto de los Trabajadores establece que el empleado conserva un derecho preferente al reingreso cuando existan vacantes de igual o similar categoría profesional en la compañía.

Esto significa que, una vez finalizada la excedencia, puede solicitar su reincorporación, pero no tiene garantizado volver inmediatamente. Si no existen vacantes disponibles, tendrá que esperar a que se produzca una oportunidad.

Además, la legislación establece una limitación para quienes quieran acogerse nuevamente a este derecho. Según el artículo 46.2, deben transcurrir al menos cuatro años desde el final de la anterior excedencia voluntaria para solicitar otra.