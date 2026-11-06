Imagen de un mitin del PP en la Plaza de Toros de Valencia. Jorge Gil / EP

Vox reserva la Plaza de Toros de Valencia para el mitin de cierre de campaña de las generales y disputa al PP el lleno

Vox ha reservado la Plaza de Toros de Valencia para el 27 de noviembre, día de cierre de la campaña electoral de las generales del 29-N. La decisión sobre el espacio, señalan fuentes del partido, todavía no está tomada de manera definitiva, pero sí que barajan recurrir al coso.

En realidad, la Plaza de Toros es un lugar que contrasta con la tendencia que está llevando el partido en sus mítines en toda España. Durante las últimas semanas, Santiago Abascal está protagonizando actos en lugares abiertos, plazas públicas de referencia en distintas ciudades en las que visibiliza una amplia movilización.

A la espera de si será el lugar finalmente elegido, la Plaza de Toros serviría para disputarle al PP una exhibición de fuerza. El coso ha sido escenario emblemático de victorias populares durante décadas y, de hecho, la idea es volver en campaña.

Así lo afirmó el propio Alberto Núñez Feijóo en el último mitin en Valencia, donde dejó claro el encargo al PPCV de demostrar movilización y de hacerlo en 'su' lugar más simbólico: la Plaza de Toros.

En cualquier caso, no se trata solo del espacio. El hecho de que Vox elija Valencia para su cierre de campaña da cuenta de la importancia que otorga al territorio para las elecciones generales. Las encuestas les dibujan un importante crecimiento -todas apuntan a un aumento en el número de diputados que obtendrían en el Congreso- en una comunidad con diversas particularidades de cara a estos comicios.

Vox, cabe recordar, no gobierna en la Generalitat. Se salió en julio de 2024 en una estrategia nacional de marcharse de los ejecutivos que compartían con el PP. Sin embargo, la relación con los populares y su presidente, Juanfran Pérez Llorca, es muy buena y han logrado importantes cesiones del jefe del Consell en leyes y presupuestos.

Subida en la provincia

A ello se añade que serán las primeras elecciones tras la dana de hace dos años. Resultará relevante ver el comportamiento del electorado en los municipios afectados pese a que suele ser diferente en unos comicios autonómicos y municipales. Vox podría aumentar sus apoyos en esta zona, tal como señalan los sondeos.

Además, el partido tiene que competir en la provincia con unos cabezas de cartel potentes del PP y el PSPV y un despliegue de presencia de Feijóo y Pedro Sánchez. El primero ha recurrido a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, como cabeza de lista. El segundo, a la que fuera delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.

Los presidentes de ambas formaciones quieren tratar de amarrar su propia victoria y Abascal -quien ha colocado a Ignacio Gil Lázaro como cabeza de cartel- opta por un gran cierre de campaña en Valencia a modo de pulso.