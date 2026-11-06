El Consell Jurídic devuelve a la Diputación el expediente sobre los contratos de agua por saltarse un trámite clave

El Consell Jurídic Consultiu ha devuelto a la Diputación de Valencia el expediente completo sobre la revisión de los 30 convenios suscritos por Egevasa con distintos municipios de la provincia para la gestión de depuradoras. El motivo es que falta por realizar un trámite clave, como es dar audiencia a todos los ayuntamientos.

La razón por la que este asunto ha acabado en el Jurídic colea desde julio y está lejos de concluir. El secretario de la corporación, Vicente Boquera, envió al presidente, Vicente Mompó, un informe sobre cómo proceder en la revisión de oficio de estos convenios después de que el segundo se lo requiriera en varias ocasiones.

El escrito del secretario, sin embargo, no fijó ninguna hoja de ruta, sino que señaló que el expediente debía remitirse al Consell Jurídic para que indicara cómo debía actuar la Diputación. Este dictamen es vinculante, de manera que la corporación deberá cumplir sí o sí lo que diga el órgano consultivo.

Pero eso todavía no ha llegado. El Jurídic ha devuelto el expediente a la Diputación con una comunicación en la que le advierte de que no ha dado audiencia a todos los ayuntamientos afectados, lo que les permite presentar alegaciones que han de ser valoradas.

Igualmente, le pide documentación variada sobre los acuerdos de la corporación por los que se aprobaron los convenios o sus condiciones -desde el pliego de cláusulas para la selección del socio privado de Egevasa al régimen económico de las prestaciones-. Sin todo ello, incide el Consell Jurídic, no puede hacer el examen adecuado del asunto.

La Diputación tendrá ahora que responder a todos estos requerimientos, completar el expediente y volver a remitirlo al órgano consultivo, que deberá estudiarlo todo y emitir su dictamen. Algo que previsiblemente se alargará varios meses.

El lío judicial

El embrollo con este asunto deriva de una enrevesada situación jurídica que se arrastra desde hace tiempo y de la que hay una difícil salida.

Egevasa es la Empresa General Valenciana del Agua. Inicialmente era pública, pero se convirtió en una empresa mixta en 1999, cuando pasó a estar participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (cuyo accionista mayoritario es Global Omnium). Muchos de los convenios con municipios se firmaron antes de ese momento y tienen una duración en algunos casos de hasta 50 años, de los que se han cumplido 25, y un objeto genérico.

En aquella época en la que se suscribieron, la Ley de Contratos permitía a las empresas mixtas encargar directamente prestaciones contractuales. Algo que no ocurre con la actual norma.

Aqlara, una firma especializada en la gestión del ciclo integral del agua, inició una ofensiva en los tribunales hace tiempo por la vía contenciosa para pedir la nulidad de los convenios y lograr, en última instancia, que las licitaciones de contratos sean abiertas para poder optar a ellos las competidoras: ella misma y Veolia, antigua Hidraqua (empresa del mismo ámbito). También que estén sujetos a plazo.

Los tribunales le han ido dando la razón en bastantes de las cuestiones planteadas con sentencias que han devenido firmes. En algunos casos, las resoluciones han concluido la nulidad de la continuación de contratos que ya han terminado. Es el caso de la depuradora de Ontinyent. El juzgado valoró que la Diputación permitió su continuación "a pesar de ser consciente de la ilegalidad".

Esa sentencia sirvió de base para otras similares relacionadas con contratos de gestión de agua potable en más municipios como Canet o Casinos.

En otros casos, los tribunales ordenaron a la corporación provincial la revisión de oficio de los convenios. Ocurrió en l'Olleria y Moixent y, especialmente, en el procedimiento sobre el conjunto de 30 convenios para la gestión de las depuradoras de la provincia de Valencia.

Y este último asunto es el que ahora trae el enredo, a la espera de qué ocurrirá más adelante con las nulidades. La Diputación todavía no ha ejecutado la sentencia que obliga a revisar esa treintena de convenios en una tardanza para abordar el problema que denota de lo enmarañado del tema.

Multa y millones en juego

Aqlara se dirigió al juzgado para pedir celeridad. De ahí que éste, a su vez, advirtiera a la corporación del riesgo de una multa coercitiva y personal para Mompó y Boquera.

Aqlara apelaba en sus escritos a la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, que establece que transcurridos los plazos para el total cumplimiento del fallo, el juez o tribunal adoptará, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado.

La norma señala que, acreditada su responsabilidad, previo apercibimiento, podrán imponer las citadas multas coercitivas de 150 a 1.500 euros "a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del juzgado o de la Sala, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar".

Aqlara hace referencia a lo que considera una situación similar a la de la Diputación de Valencia. Se trata de la multa pecuniaria de mil euros semanales impuesta por un juzgado contencioso de Palma de Mallorca a un alcalde por incumplimiento de sentencia. De ahí que se interprete que sería lo que les correspondería a Mompó y Boquera.

En todo caso, fuentes de la Diputación consideran que no es una situación equiparable porque están ejecutando la sentencia en los términos que exige la resolución del juzgado valenciano. Es decir, ha iniciado el procedimiento de revisión de oficio mediante acuerdo plenario, ha incoado el expediente y lo está tramitando conforme a la ley. En definitiva, ha iniciado los trámites oportunos para determinar la validez de los contratos.

Esto es lo que trasladó al juzgado el pasado agosto y lo que cree que les exime del incumplimiento. A lo que añaden que todo ese procedimiento exige informes jurídicos preceptivos, especialmente el del secretario general.

La cuestión es que éste todavía no ha resuelto de manera definitiva -únicamente se ha pronunciado de manera clara en contra de la nulidad de los convenios- y esperará al dictamen del Consell Jurídic para realizar una propuesta formal.

Existen millones en juego. Aguas de Valencia podría presentar reclamaciones si los contratos se revisaran o se declararan nulos.

A ello se une que la corporación provincial tiene que seguir prestando el servicio de gestión de agua en toda la provincia a la espera de si algunas licitaciones de contratos pasan a ser abiertas.

Tensión entre Mompó y Boquera

Si algo faltara a todo este lío, además ha elevado notablemente la tensión entre Vicente Mompó y Vicente Boquera. Después de que este periódico publicara el aviso del juzgado sobre la multa, el primero le envió un oficio en el que le afeaba que durante los últimos meses se hubiera instado reiteradamente de forma verbal a la secretaría general a la emisión del informe "sin resultado alguno, sin que conste causa que justifique tal demora ni se haya puesto de manifiesto ante esta Presidencia impedimento u obstáculo para su emisión".

"Esta inactividad, mantenida pese a los sucesivos requerimientos, resulta inaceptable y puede comprometer gravemente a esta corporación", expresó Mompó. La emisión de la propuesta de resolución, señalaba, no puede "quedar al arbitrio" del secretario "ni demorarse indefinidamente".

El presidente de la corporación le dio un ultimátum con plazo, después de lo cual Boquera elaboró el mencionado informe en el que condiciona al Jurídic la decisión definitiva a la vez que no veía nulidad.