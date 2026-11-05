La Diputación de Valencia encarga un informe técnico para saber si hubo trampas en la oposición a conductor

La Diputación de Valencia ha encargado un informe técnico a la empresa responsable del software que corrige los exámenes de sus oposiciones para determinar si pudo producirse alguna irregularidad en el examen de mecánico-conductor que se celebró el 1 de septiembre, hace ya más de dos meses.

Una decisión que se trasladó este miércoles a los sindicatos en una mesa de negociación y con la que la corporación provincial pretende esclarecer si hubo, o no, una filtración de las preguntas de la prueba entre algunos de los aspirantes.

Según explican desde la institución que preside Vicente Mompó a preguntas de EL ESPAÑOL, el sistema informático con el que trabaja la citada empresa dispone de un algoritmo para detectar posibles anomalías en los resultados de los exámenes.

Por ello, "los indicadores que se generaron tras la corrección de la prueba se han trasladado a la empresa responsable del software de corrección para que elabore un informe técnico, objetivo e independiente que permita evaluar lo sucedido y determinar si ha existido alguna irregularidad", exponen.

Entre los parámetros que podría detectar, según la propia Diputación, se encuentran desde la coincidencia de respuestas entre los examinados a patrones anómalos de aciertos y errores. Como por ejemplo, que el porcentaje de aciertos sea superior al 90 ó 95%. Algo que no suele ser habitual en este tipo de pruebas.

"Existen precedentes judiciales en procedimientos similares en los que este tipo de informes técnicos han servido de base para valorar los hechos", subrayan desde la corporación.

"Estamos a la espera de recibir ese informe. Una vez dispongamos de sus conclusiones, se informará debidamente a todas las personas afectadas y se les trasladará cómo queda el proceso y cuáles son los siguientes pasos", agregan.

Informes técnicos y periciales

En este punto conviene apuntar cómo funciona la máquina correctora de los exámenes de oposiciones. A modo de ejemplo: cada miembro del tribunal plantea varias preguntas de la prueba. Si uno de los aspirantes solo contesta a las cuestiones que ha planteado uno de los examinadores, salta la alerta del propio sistema.

Este tipo de informe técnico se realiza siempre en cualquier proceso selectivo. Ahora, sin embargo, se ha encargado un informe pericial.

En este tipo de análisis, la máquina es capaz de extraer las diferentes probabilidades de acierto que existen. Y, en este caso, deberá determinar qué posibilidades había de que los aspirantes lograran responder bien a todas las preguntas.

A pesar de que no se llegaron a publicar las notas, lo cierto es que la publicación de las mismas se paralizó porque el tribunal detectó que tres personas obtuvieron un 10 en el examen. Ninguna de ellas falló una sola respuesta en una prueba que tenía 85 preguntas de tipo test.

Una circunstancia muy poco habitual. Más aún en el apartado de legislación, dado que los examinados tienden a acertar las preguntas de la parte específica (las que tenían que ver con circulación y mecánica en este caso), pero fallan alguna de la parte general, donde se preguntaba por la Constitución Española o el Estatuto de Autonomía.

Tanto el PSPV, como el sindicato UGT reclamaron tener acceso al expediente de esta prueba. Pero por el momento la Diputación no les ha dado traslado.

17 aprobados de 139

El examen, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, combinaba contenidos específicos de mecánica y conducción con un amplio bloque de legislación.

Las primeras preguntas versaban sobre artículos concretos de la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley de Función Pública Valenciana, la Ley de Bases de Régimen Local y la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo.

El cuestionario incluía preguntas que exigían identificar el contenido exacto de determinados artículos legales. Por ejemplo, se preguntó por las previsiones del artículo 69 de la Constitución sobre la elección del Senado o por el artículo 141 referido a las provincias y diputaciones.

El examen continuaba con cuestiones sobre procedimiento administrativo, protección de datos, igualdad y legislación sobre derechos de las personas LGTBI antes de entrar en la parte específica de mecánica, vehículos, seguridad vial y primeros auxilios.

Según fuentes conocedoras del proceso, de las personas que finalmente realizaron el examen tan solo 17 habrían superado el ejercicio. La cifra estaría relacionada con el particular sistema de cálculo de la nota de corte utilizado por la Diputación en estos procesos selectivos.

La puntuación mínima se determina tomando como referencia la mejor calificación obtenida. De este modo, si la máxima nota es un 10, el corte se sitúa en un 5. La existencia de varios posibles dieces, que la propia Diputación niega, habría elevado de facto el nivel necesario para superar la prueba respecto a una situación en la que la mejor calificación hubiera sido inferior.

El caso de esta oposición cobró en septiembre una especial trascendencia para el PSPV en la Diputación, que advirtió que fuentes conocedoras del proceso habrían cotejado que las personas que habrían obtenido un 10 eran J.L. M. y A. M., hijos del conductor de la vicepresidenta y actual responsable del área de Carreteras, Reme Mazzolari.

Su versión difiere, no obstante, de la que ofrece la propia institución. Que negaron que nadie lograra un 10 en la prueba, si bien aseguraron que en el listado de admitidos habría siete personas que lograron una puntuación muy elevada. A partir del octavo, las notas caían en picado.

Una diferencia tan significativa que habría motivado que se frenara el proceso, que, dos meses después, sigue pendiente de resolución y mantiene a todos los aspirantes en el limbo.