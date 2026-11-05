Anticorrupción archiva una denuncia anónima contra Vicente Mompó por cobrar de su empresa siendo alcalde

Anticorrupción ha archivado una denuncia anónima dirigida contra el presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, por cobrar un sueldo de su empresa mientras era alcalde de Gavarda.

La interposición de la denuncia había circulado en las filas populares durante las últimas semanas, generando bastante sorpresa. La Fiscalía la recibió y la archivó de manera inmediata, según ha podido confirmar EL ESPAÑOL. No vio ningún tipo de delito en esta actuación y había muy poca consistencia en unos hechos que, realmente, habían sido publicados por los medios de comunicación.

El asunto en realidad viene de largo y ya tuvo un pronunciamiento de la Agencia Antifraude, que no lo remitió a la Fiscalía al no ver tampoco relevancia penal pese a que sí apuntó a una irregularidad de índole administrativa.

La entidad concluyó en un informe en 2021 que el presidente de la Diputación incumplió su dedicación exclusiva mientras era alcalde de Gavarda al ejercer a la vez una actividad privada. Mompó fue declarado en este régimen para el ejercicio de su cargo de primer edil de la localidad durante dos legislaturas, de 2011 a 2019. En ese tiempo cobró más de 200.000 euros.

Durante los años en los que tenía reconocida la dedicación exclusiva, y de acuerdo a los rendimientos económicos, percibía un sueldo de una empresa suya: Gestió Serveis Mompó Aledo SL (en la que fue administrador único). Se trataba de una firma dedicada a actividades deportivas. Dejó el cargo en 2020 -aunque conservó el accionariado- para poder tener la dedicación exclusiva como portavoz del PP en la Diputación de Valencia. Luego se liquidó.

Según Antifraude, esa actividad privada no se puso en conocimiento del pleno del Ayuntamiento de Gavarda, por lo que no solicitó ni obtuvo declaración de compatibilidad aunque era preceptivo al encontrarse sujeto a la Ley de Incompatibilidades.

Sin acto reglado

"Una vez sobrevenida la incompatibilidad con el comienzo del ejercicio de esta actividad pública, debería haber optado, en su caso, por una u otra ocupación comportando, su silencio, la pérdida de la condición de concejal por entenderse que opta por la actividad que causa la incompatibilidad", indicó el informe.

Para la agencia, constó acreditado que por parte de la secretaría municipal no se informó específicamente de estas circunstancias a Mompó, si bien "ello no implica que tenía la obligación y era responsable de solicitar la compatibilidad". Así, durante ese periodo de tiempo, percibió retribuciones en régimen de dedicación exclusiva sin disponer de un acto reglado como es la declaración formal de compatibilidad por parte del pleno municipal.

Antifraude instó a Mompó a devolver parte del sueldo que percibió, pero él se negó. Desde su entorno explicaron en su momento que él actuó de manera correcta porque tenía una dedicación exclusiva de horas pero no económica, puesto que nunca la cobró. En la práctica, dijeron, aunque hubiera notificado la solicitud de compatibilidad, no habría cobrado menos salario.

La secretaria del Ayuntamiento de Gavarda acabó ratificando que todo se había hecho de manera legal y le permitió eludir la devolución del dinero que, en todo caso, era una recomendación de Antifraude porque la agencia no tiene capacidad de obligar al cumplimiento de sus resoluciones.

Precampaña electoral

Todo este asunto es el que ahora ha llegado a Anticorrupción y también resulta importante destacar el contexto. Los partidos se encuentran desde hace semanas en la precampaña de las elecciones generales del 29 de noviembre. Un momento en el que en ocasiones los partidos o los particulares con inquinas personales hacen uso de la justicia para que se investigue al rival político -tenga o no recorrido el asunto-.

Este movimiento también se produce en mitad de una guerra interna en el PP que ha hecho estallar al partido. Aunque el origen es la dilación de Génova en nombrar al candidato para 2027, el detonante ha sido el dossier anónimo elaborado para desbancar al presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Entre las múltiples teorías sobre quién lo redactó, se encuentra que todo ha partido de corrientes contrarias al jefe del Ejecutivo valenciano.

Tampoco parece muy afín a Mompó la persona que se ha dirigido a la Fiscalía para presentar esta denuncia, archivada de manera automática.