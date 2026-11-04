La tensión entre el PP y el PSPV se eleva en la Junta de Portavoces de Les Corts: "¿Pero tú de qué vas?"

Las Juntas de Portavoces del Parlamento valenciano van camino de sustituir las jarras de agua por jarras de tila para calmar los nervios en las reuniones. Los episodios de tensión, aunque siempre han existido en mayor o menor medida, parecen últimamente más habituales entre los partidos de Gobierno y de la oposición entre cruces de acusaciones de falta de respeto.

La última disputa se produjo este martes a cuenta de si tramitar o no preguntas o iniciativas que no hayan sido previamente publicadas en el Boletín Oficial de Les Corts. De acuerdo con las fuentes consultadas, el portavoz del PSPV, José Muñoz, se quejó de que se tramitaran sin publicar y apeló al reglamento de la Cámara.

A lo que el vicepresidente primero de la Mesa, Alfredo Castelló, le contestó: "Pues muy bien, vosotros veréis". La frase fue a modo de advertencia de que si se entraba en esa dinámica iba a perjudicar a los partidos de la oposición. La razón es, explican desde el PP, que el proceso de publicación de iniciativas y preguntas ralentiza que se tramiten en la Junta, órgano que se encarga de ordenar todo lo que va al siguiente pleno.

El tono de Castelló, sin embargo, no parece que le gustó mucho a Muñoz, quien le preguntó si aquello era una amenaza. Castelló le respondió que era un aviso, pero el portavoz del PSPV pidió al PP que se dejaran de chanzas y cachondeo. Se dirigió a la presidenta de Les Corts, Llanos Massó (Vox) para pedirle que el vicepresidente se comportara como un adulto.

Así que el 'diálogo' se siguió encendiendo y los decibelios comenzaron a subir. Castelló le espetó un "pero qué dices" y Muñoz le afeó la manera insultante de actuar. En este punto, según algunas fuentes, le pidió que se callara. Otras señalan que no fue de esta manera, pero que el vicepresidente replicó airado.

"No me vas a decir que me calle, ¿quién eres tú?", le dijo. Y tras un "ya está bien" del portavoz del PSPV le volvió a responder un "¿pero tú de qué vas?".

La presidenta de Les Corts acabó interviniendo para apagar la trifulca y opinar que debían seguir con el orden del día de la Junta.

Tensiones más habituales

Tanto el PP como el PSPV se afean el asunto. Los primeros creen que los socialistas han generado un lío "absurdo" y señalan que, de hecho, van a tener que celebrar otra Junta el jueves para tramitar iniciativas que se han quedado pendientes porque no están publicadas.

El PSPV, por su parte, ve unas "constantes faltas de respeto" en la actitud de los populares para pasar el rodillo de su mayoría en Les Corts y silenciar a la oposición.

Estas tensiones en la Junta de Síndics se están volviendo más habituales de unos meses a esta parte. Algo que es más común que ocurra en los debates en el hemiciclo, pero no en un lugar donde no hay cámaras ni medios de comunicación.

El pasado junio, la discrepancia llegó hasta el punto del estallido, para sorpresa de los presentes. El portavoz de Compromís, Joan Baldoví, le espetó a su homólogo del PP, Nando Pastor: "Eres un puto maleducado", como publicó EL ESPAÑOL.