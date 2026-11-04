La familia de Guillem Agulló convoca una rueda de prensa en Madrid. EE

La familia de Guillem Agulló pide que el Gobierno lo reconozca como víctima del terrorismo

La familia de Guillem Agulló, el joven de 18 años asesinado por un grupo neonazi en 1993 en Montanejos (Castellón), ha reclamado al Gobierno que le reconozca como víctima del terrorismo y que asuma la responsabilidad del Estado por la respuesta judicial e institucional que recibió el caso.

En una carta dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, han denunciado la "impunidad" del crimen y exigen que se incorporen informes periciales independientes para evaluar su reconocimiento.

Este escrito, que la familia del joven de Burjassot (Valencia) ha hecho público en una rueda de prensa celebrada este miércoles en Madrid, repasa los 33 años transcurridos desde el asesinato y el acoso que sufrió desde entonces.

"Nos dejaron sin Guillem, pero ellos no han ganado", ha afirmado su madre al finalizar el acto.

La familia expone en la misiva que Guillem era un defensor convencido de los valores de la justicia y la igualdad, que fue asesinado la madrugada del 11 de abril de 1993 en Montanejos (Castellón), cuando cinco individuos pertenecientes al grupo neonazi 'Marchalenes IV Reich' le acorralaron y le asestaron una puñalada en el corazón.

Asimismo, sus padres y sus hermanas critican en el escrito que el procedimiento judicial, celebrado en 1995, "fue uno de los episodios más vergonzosos de la historia judicial en España" porque "la intoxicación informativa consiguió darle la vuelta al juicio".

La sentencia calificó los hechos de "pelea juvenil", absolvió a cuatro de los cinco acusados y condenó por homicidio al autor confeso de la puñalada, Pedro José Cuevas, a catorce años de prisión, aunque solo cumplió cuatro "por buen comportamiento".

Tampoco reconoció el móvil político del asesinato, pese al criterio de la jueza instructora y de la Fiscalía.

La familia de Guillem Agulló convoca una rueda de prensa en Madrid. EE

La familia relata en la carta las amenazas y el acoso que sufrieron durante años por parte de sectores de la extrema derecha valenciana y recuerdan que el asesino de Guillem continuó vinculado a entornos ultras después de salir de prisión.

"Las amenazas llegaron a desestabilizarnos incluso económicamente. Nos dejaron en la ruina: el único sustento de la familia era el taller que tenía nuestro padre y su proveedor dejó de darle trabajo", explican, para criticar que todo el sufrimiento "discurrió en soledad ante la indiferencia de buena parte de la sociedad valenciana".

La familia destaca que en 1993 Les Corts Valencianes aprobaron por unanimidad una declaración institucional que señalaba que había sido asesinado "por combatir el racismo y la violencia fascista".

Señalan también que en 2016 la refrendaron y acordaron dar unos premios con el nombre de Guillem Agulló a colectivos que luchan contra la xenofobia y el racismo, pero en 2024 el PP y Vox los suprimieron.

En este marco, los familiares solicitaron en abril al Ministerio del Interior que reconociese a Guillem como víctima del terrorismo.

Sin embargo, han criticado que el departamento haya pedido informes a la Guardia Civil y a la Audiencia Provincial de Castellón y que el primero de ellos se haya pronunciado en contra.

La familia de Guillem Agulló convoca una rueda de prensa en Madrid. EE

Ante esta valoración, la familia ha reclamado que se incorporen informes periciales "independientes" y que "cumpla" su deber.

"El Estado tiene un perfil garante de derechos que el Gobierno debe cumplir", sostienen en la carta, en la que piden al Ejecutivo que "asuma su responsabilidad, repare el daño y honre la memoria de quienes fueron injustamente tratados".

"La restitución a nuestro hijo Guillem, además, supone lanzar un mensaje claro y contundente de la democracia española frente a quienes pretenden destruirla", exponen.

Para ellos, "solo queda por resolver una cuenta pendiente: que el Estado reconozca que falló".

Apoyo político

El acto ha contado con el respaldo de representantes políticos como el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián; el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, y los diputados de Compromís Àgueda Micó y Alberto Ibáñez, que han reclamado también el reconocimiento de Agulló como víctima del terrorismo.

Rufián ha acudido para mostrar su apoyo a la familia y ha señalado que el asesinato de Guillem "quedó prácticamente impune".

Asimismo, ha considerado que el caso refleja buena parte de lo que ha sucedido en España durante los últimos años.

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, acompaña a los familiares de Guillem Agulló. EE

Por su parte, Micó ha criticado la normalización de los discursos de extrema derecha y ha denunciado que la televisión pública valenciana vetase la emisión de la película sobre Guillem Agulló prevista para este lunes.

"Cuando gobierna la derecha y la extrema derecha, los derechos individuales los dejan de lado completamente", ha afirmado.

Por su parte, Ibáñez ha defendido que el reconocimiento supondría un acto de reparación del Estado hacia la familia de un joven que fue asesinado "por ser antifascista, por tanto, por ser demócrata".

En este sentido, ha señalado que, "como dice Consuelo Ordóñez, quien se hace cargo de todas las víctimas del terrorismo, respeta a las víctimas del terrorismo".