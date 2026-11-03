El cabecilla de 'Blocus' en España estuvo en París antes de impulsar los disturbios en Barcelona y Valencia

El considerado como cabecilla de Blocus España -el movimiento que promueve saqueos y destrozos- se desplazó a París antes de planificar o impulsar los disturbios de Barcelona del pasado 24 de octubre y los de Valencia del 31 (finalmente desactivados).

Así se desprende de la investigación a este joven de apenas 20 años, de nacionalidad española y origen paquistaní perteneciente a una familia muy asentada en Valencia. Se encuentra en prisión provisional desde el pasado sábado por delitos de organización criminal destinada a la movilización e incitación a nivel nacional para cometer desórdenes públicos graves; robos con fuerza en establecimientos mercantiles; y daños dolosos.

La jueza de la plaza número dos de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torrent decidió esta medida tras las indagaciones realizadas por la Policía Nacional. Éstas se han visto reforzadas tras la información hallada en el teléfono móvil del detenido y en los ordenadores incautados en el momento de su arresto, indican fuentes judiciales.

Así, la investigación apunta a que el detenido intervino en la planificación y desarrollo de los incidentes de Barcelona. Algo que le señala como inductor o que en todo caso se castiga con ese delito de inducción.

La jueza apreció riesgo de fuga en el joven porque en el citado análisis de los dispositivos se descubrió que había estado en París durante los episodios violentos que luego se han tratado de replicar en España y Europa.

A ello se añade que también ha ido a Turquía en numerosas ocasiones. Los investigadores creen que esto denota una facilidad para desplazarse y una suficiente capacidad económica, suya o de su familia, para realizar estos viajes.

Difusión masiva

El detenido operaba en las aplicaciones de Telegram, Signal y Whatsapp. Desde ahí administraba varios grupos de Blocus en los que llegó a haber miles de miembros y a través de los cuales promovió la participación en disturbios para el 31 de octubre (noche de Halloween). Es decir, una difusión masiva.

Los investigadores sostienen que el plan consistía en el saqueo de comercios de lujo sin presencia policial y ocultando el rostro para que no se supiera su identidad. A sus 'órdenes' tenía a otras personas. Del mismo modo, creen que fue el autor de varios carteles hechos con Inteligencia Artificial para fomentar los disturbios la noche del 31.

El joven publicó un vídeo en el que se autoproclamaba como líder de Blocus España. Algo que también ha llevado a la jueza a contemplar el riesgo de destrucción de pruebas como motivo de la prisión provisional.

Del mismo modo, con la cárcel se evita igualmente que vuelva a cometer delitos, pues los desórdenes públicos tenían un calendario que se alargaba hasta finales de noviembre.

La prisión preventiva es comunicada, pero el joven tiene prohibido el acceso a los ordenadores o cualquier otro tipo de dispositivo en el centro penitenciario que le permita entrar a redes sociales de cualquier clase.

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido en los últimos días a cinco personas relacionadas con las convocatorias para provocar disturbios, saqueos y pillaje el sábado en Valencia. Entre ellos el cabecilla de Blocus España y otros jóvenes que enseñaban cómo confeccionar cócteles molotov.