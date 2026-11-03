British School of Valencia celebra el Día del Espacio para acercar la ciencia a sus alumnos de Infantil y Primaria

British School of Valencia (BSV) ha celebrado una nueva edición de su Día del Espacio, una jornada dedicada a acercar la ciencia, la astronomía y el conocimiento del universo a los alumnos de Infantil y Primaria mediante actividades lúdicas, experiencias educativas y propuestas adaptadas a las diferentes edades.

Los alumnos acudieron al colegio caracterizados como científicos, planetas, extraterrestres, constelaciones y otros personajes relacionados con el espacio, convirtiendo el centro en un escenario dedicado a la exploración del universo.

Las familias también participaron en la jornada y tuvieron la oportunidad de visitar el colegio y compartir con sus hijos diferentes actividades temáticas, reforzando así el carácter participativo de una iniciativa concebida para trasladar el aprendizaje más allá del aula.

La programación incluyó además una actuación especial protagonizada por los alumnos de Year 1 y Year 2, que interpretaron una canción sobre el espacio preparada específicamente para la ocasión.

Los estudiantes participaron en diferentes propuestas educativas con las que pudieron aproximarse a conceptos relacionados con los planetas, el sistema solar y otros aspectos del universo, combinando el aprendizaje con el juego, la creatividad y la experimentación.

Uno de los momentos más destacados fue la visita de la Dra. Emily McLinden, astrofísica especializada en astronomía observacional, que mantuvo un encuentro con los alumnos de los cursos superiores de Primaria para acercarles algunos de los grandes interrogantes de la astronomía.

Día del Espacio en British School of Valencia. EE

Durante la sesión, McLinden abordó cuestiones relacionadas con las galaxias más antiguas del universo, algunas de las cuales ya existían cuando este tenía entre 2.000 y 4.000 millones de años, permitiendo a los estudiantes conocer de primera mano cómo la investigación científica contribuye a comprender el origen y la evolución del cosmos.

La iniciativa permitió así aproximar contenidos científicos de gran complejidad desde una perspectiva accesible y estimular habilidades como la curiosidad, la observación, la formulación de preguntas y el interés por comprender el entorno, competencias vinculadas al aprendizaje científico desde las primeras etapas educativas.

"El Día del Espacio es una oportunidad fantástica para reforzar la importancia de acercar la ciencia a los niños de una manera lúdica, participativa y divertida, permitiéndoles experimentar, descubrir y aprender a través de actividades prácticas y experiencias de primera mano", señala Francesco Verdura, director de Infantil y Primaria de British School of Valencia.

Día del Espacio en British School of Valencia. EE

Verdura destaca asimismo la dimensión comunitaria de la iniciativa: "La participación de las familias constituye una parte fundamental de estas celebraciones, reforzando los vínculos entre el colegio y la comunidad educativa y compartiendo con los alumnos momentos de aprendizaje más allá del aula".

Con este tipo de propuestas, British School of Valencia refuerza un enfoque educativo que busca despertar el interés por la ciencia desde edades tempranas, acercando al alumnado a ámbitos de conocimiento que favorecen la curiosidad, el pensamiento crítico y una actitud activa ante el aprendizaje.