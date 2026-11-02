Vivienda completamente afectada por la dana del 29 de octubre de 2024 en Chiva. Rober Solsona / EP

El Gobierno adquiere cuatro solares por 16 millones de euros en municipios de la dana para construir 140 viviendas

El Gobierno de España, a través de Casa 47, antigua Sareb,ha aprobado la compra de cuatro suelos de titularidad municipal, presentados en convocatoria de adquisición de solares, para la construcción de vivienda asequible en cuatro municipios afectados por la dana.

Los suelos se encuentran en los municipios de Alaquàs, Cheste, Quart de Poblet y Tavernes de la Valldigna, y tienen capacidad para construir alrededor de140 viviendas.

La inversión estimada es de 16.777.200 euros, que incluye la totalidad de los gastos necesarios para su desarrollo y ejecución: proyectos, estudios técnicos, dirección facultativa, construcción, licencias, tasas e impuestos, según ha informado la entidad en un comunicado.

El presupuesto total para esta convocatoria era de casi 23 millones de euros, por lo que quedará un remanente de 6 millones de euros.

Por ello, el concurso,convocado el pasado verano, seguirá abierto en una segunda fase de selección de solares por orden de llegada de nuevas propuestas por parte de municipios valencianos afectados total o parcialmente por la riada del 29 de octubre de 2024.

La entidad estatal de vivienda Casa 47 actúa en el ciclo residencial completo desde la disposición y urbanización de los suelos hasta la edificación, entrega de llaves y gestión de las viviendas, realizando así la gestión de todo el ciclo residencial del parque estatal de vivienda asequible.

Conviene recordar que ya en julio la entidad anunció su intención de comprar solares de uso terciario -es decir, ideados para espacios comerciales y de oficinas- para la construcción de "viviendas de alquiler asequible".

Este cambio de paradigma sería posible tras la flexibilización de criterios para la cesión de suelo que acababa de aprobar la propia Casa 47. En concreto, la entidad relajó los requisitos que deberían cumplir los solares en una nueva convocatoria.

Con esta decisión, adoptada a petición de los ayuntamientos, la entidad del Gobierno quería movilizar una mayor cantidad de suelo que, a su vez, permitiera impulsar la promoción de vivienda en los municipios que sufrieron los mayores daños durante las inundaciones del 29 de octubre de 2024, que arrasaron decenas de municipios y acabaron con la vida de 234 personas.

Según informaron en un comunicado tras aprobar la convocatoria el pasado 26 de junio, los nuevos criterios perseguían flexibilizar las condiciones y facilitar la inclusión de las propuestas recibidas por los ayuntamientos.

En concreto, contaría con una dotación de 22.868.312 euros, tiene como objeto "continuar la reconstrucción urbanística y la revitalización social y económica de los municipios afectados por la catástrofe", así como "favorecer el acceso a una vivienda digna mediante un régimen de alquiler asequible y permanente".