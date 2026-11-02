Entró en vigor: los trabajadores tienen derecho a un mes de indemnización si la empresa cierra porque el jefe se jubila

Los trabajadores tienen derecho a un mes de indemnización si su jefe cierra el negocio y se jubila, independientemente de la antigüedad en el puesto de trabajo y contrato.

Así lo recoge el artículo 49, apartado 1.g) del Estatuto de los Trabajadores: "En los casos de muerte, jubilación o incapacidad del empresario, el trabajador tendrá derecho al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario".

Para que se pueda extinguir el contrato por esta causa, el empresario tiene que tener la condición de jubilado a efectos de la Seguridad Social.

Además, deberá cerrar su negocio en el momento de la jubilación para tener derecho a sólo abonar un mes de indemnización.

Pero si acabara traspasando o vendiendo su empresa, el trabajador tiene derecho a continuar en su puesto, en virtud del artículo 44 del Estatuto de los trabajadores, al existir una sucesión empresarial.

En el caso en el que el trabajador esté contratado por una empresa y ésta echa el cierre, el empleado tiene derecho como mínimo a una indemnización de 20 días por año trabajado con un máximo de 12 mensualidades.

La extinción se realizaría a través de un despido objetivo -que debe justificar el empresario-. En función de las personas afectadas se deberá seguir el procedimiento del despido colectivo.

Si el negocio continúa su actividad, independientemente de la causa, ya sea por traspaso, herencia, venta o donación, o simplemente por jubilación del dueño, el empleado tiene el derecho y la obligación de acudir a su puesto de trabajo.

En el supuesto de que haya un nuevo empresario, deberá comunicarle por escrito la modificación de la titularidad del empleador, pero en ningún caso el trabajador tendrá el derecho a solicitar una indemnización porque no hay despido.

Si este último decidiera no continuar la relación laboral, su salida debería materializarse mediante una baja voluntaria, sin derecho a prestación por desempleo.

Igualmente, el nuevo jefe debe mantener todos los derechos de los trabajadores, incluida la antigüedad que tenían en ese momento en relación al horario, jornada de trabajo, salario o vacaciones.