Valencia Boat Show cierra con éxito su 17.ª edición con 160 embarcaciones y confirma sus fechas para 2027

El Valencia Boat Show ha cerrado hoy su 17.ª edición en Marina Port Valencia con un balance muy positivo tras reunir 160 embarcaciones y ha confirmado las fechas de su próxima cita, que se celebrará del 28 de octubre al 1 de noviembre de 2027.

Durante cinco jornadas, el salón ha reunido 160 embarcaciones y 140 marcas náuticas, en la edición de mayor dimensión de su trayectoria, con una propuesta que ha combinado las novedades de los principales astilleros nacionales e internacionales con equipamiento, tecnología y servicios náuticos además de una Zona Expo de acceso gratuito con actividades para todos los públicos.

"Estamos muy contentos de la respuesta de los expositores, que han preparado una exposición extraordinaria. Esta edición ha supuesto un reto logístico y organizativo por su crecimiento y, aunque hemos tenido circunstancias coyunturales complicadas, el balance es positivo", explica Isabel Gil Forteza, directora del Valencia Boat Show.

La edición de 2026 ha vuelto a poner de relieve el carácter comercial del certamen, con empresas que confirman ventas durante el salón y otras que han iniciado negociaciones y establecido contactos comerciales que continuarán desarrollándose durante las próximas semanas.

Un salón de cierre de ventas

Las buenas sensaciones de los expositores se han visto acompañadas por una jornada final soleada, que ha atraído visitas desde primeras horas de la mañana.

"Hemos tenido clientes muy interesantes, sobre todo de la Comunitat Valenciana y también de Madrid. Hemos cerrado operaciones", señala Antonio Gadea, director de Sport Nautic, distribuidora de Beneteau, Excess y Wellcraft, que ha participado con nueve embarcaciones.

Por su parte, José Luis Naturil, CEO del grupo Pleamar, que ha estado presente con cinco embarcaciones del astillero De Antonio Yachts, señala que el Valencia Boat Show "es un salón que a nosotros siempre nos compensa".

La importancia de las pruebas de mar y del momento del calendario es uno de los aspectos que destaca también Juan Manuel Endrino, director de Náutica Aza, que ha presentado el nuevo velero LYRA 35 junto a sus marcas habituales, Jeanneau, Zodiac, Yamaha y Zephyr. "Siempre hemos defendido ser el último salón de la temporada. Así la gente tiene una última oportunidad para decidirse y probar los barcos", afirma.

En esta misma línea, Isabel Gil considera que el salón refuerza su posición como cita comercial de final de temporada. "A falta de conocer los resultados de las encuestas a los expositores, parece que se confirma que es un salón con cierre de ventas. Las pruebas de mar permiten que los clientes vengan y cierren una operación que quizá llevaban meses planteándose", explica.

Más allá de las operaciones cerradas durante los cinco días de exposición, las empresas participantes destacan el valor del salón para establecer contactos, dar a conocer nuevos modelos y desarrollar oportunidades comerciales posteriores.

Ricardo Bosch, responsable de Marina Estrella Valencia, hace un balance positivo de su participación, con un despliegue de siete embarcaciones de Azimut, Hanse y Ryck. "Hemos hecho bastantes contactos con clientes conocidos y algunos nuevos. Hay una gran cantidad de clientes buscando un cambio de barco", explica.

Para Rubén Herráiz, CEO de Valmar Yachts, la presentación del OKEAN 57, mostrado por primera vez en Europa, ha sido uno de los principales atractivos de su exposición. "El año que viene repetiremos. Llevamos viniendo varios años y estamos muy contentos", afirma.

También Paul Osborne, de AP Marine, distribuidora de Williams Jet Tenders en la Costa Blanca, ha valorado positivamente su primera participación. "Hemos establecido contactos tanto con distribuidores de otras marcas como con particulares interesados en nuestros productos", explica.

Por su parte, Cesc Camprubí, gerente de Costa Blanca Boats / Helimotor, que ha participado junto a Helimotor con embarcaciones de Crownline, Maxim Yachts y Sacs, destaca el interés de los contactos comerciales recibidos y la procedencia de algunos visitantes. "He visto gente que venía desde Huelva y Almería, algo que no era habitual en otros años", señala.

El salón también ha permitido a algunas marcas ampliar su visibilidad entre los aficionados a la navegación. Rodrigo Sanz, CEO de X-Yachts España, que ha expuesto los veleros X4.0 y X4.3, destaca la importancia de dar a conocer sus embarcaciones a nuevos públicos. "Hay gente que ha venido, ha visto los barcos y ha conocido una marca que antes no conocía. Para mí eso es muy importante y es un punto de partida para el futuro", afirma.

La actividad comercial se ha extendido asimismo a nuevas fórmulas de acceso a la navegación. Alfredo Pérez Pellicer, de Set Sail, importadora de Maxus y Northman para España y Portugal, confirma que durante el certamen han cerrado varias operaciones de membresía de su club de vela Maxus y obtenido contactos interesados en la compra de embarcaciones.

Una puerta abierta al mar

Junto a su vertiente comercial y profesional, el Valencia Boat Show ha reforzado este año su apuesta por acercar la náutica a la ciudadanía a través de la Zona Expo, de acceso gratuito, y de una programación de actividades dirigida a diferentes edades y perfiles de público. El espacio Dock & Roll, con música en directo y propuestas gastronómicas, ha ampliado la oferta de ocio del evento y su conexión con la ciudad.

"Queremos que el Valencia Boat Show sea un evento de ciudad, abierto a la ciudadanía. Por eso hemos querido potenciar la Zona Expo y el concepto de Festival Mediterráneo. Hay cosas que han funcionado bien para atraer a familias y niños, y otras que debemos seguir mejorando, pero creemos que estamos en el camino", señala Isabel Gil.