La Generalitat licita el diseño del parque inundable: habrá cinco finalistas y premios de 108.900 a 72.600 euros

La Generalitat Valenciana ha sacado a licitación el concurso de diseño de los parques inundables metropolitanos de Valencia. Una infraestructura verde para hacer frente a episodios semejantes a la dana del 29 de octubre de 2024 y protegerlos ante posibles futuras inundaciones.

Un concurso que se dividirá en dos fases: en la primera se elegirá a cinco proyectos finalistas, y en la segunda un jurado formado por 12 expertos seleccionarán al ganador. Todos ellos, eso sí, tendrán premio económico que oscilará de los 108.900 euros al segundo clasificado a los 72.600 que obtendrá el quinto.

El contrato, publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público esta semana e impulsado por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Recuperación de Vicente Martínez Mus, cuenta con un presupuesto base de licitación de 6,27 millones de euros, IVA incluido.

La licitación contempla tanto el diseño global del parque en su conjunto pese a que su ejecución se ha dividido en 18 sectores, como la redacción de los proyectos de los dos primeros tramos que está previsto que se acometan: el eje Paiporta-Alfafar y Valencia-Quart de Poblet.

El primero se corresponde con los sectores 6, 7 y 8, mientras que el recorrido del segundo comprende corresponde el tramo 18 e incluye también determinados elementos del futuro sector 17, tal y como recogen los pliegos de prescripciones técnicas.

Según el documento, las empresas interesadas tendrán hasta el 14 de enero de 2027 para presentar sus propuestas y, a partir de que se adjudique el contrato, el periodo para ejecutarlo será de 30 meses. Esto es, dos años y medio.

Ahora bien, no se contempla todavía la ejecución de las obras, sino la planificación y definición técnica de las actuaciones. La empresa que resulte ganadora deberá elaborar un esquema del sistema completo y establecer "criterios de integración paisajística, territorial, ambiental y funcional" y redactar los dos proyectos de construcción.

Los trabajos deberán incorporar, además, estudios específicos de carácter hidrológico, paisajístico, patrimonial, geotécnico y de biodiversidad, así como un estudio de movilidad ciclovial.

Tal y como pretendía la Generalitat, el concurso tiene carácter internacional para que las firmas interesadas y expertos paisajistas y urbanistas de todo el mundo puedan presentar sus proyectos. De todos ellos, se elegirán a los cinco finalistas.

Los participantes que queden entre el segundo y el quinto puesto recibirán un reconocimiento económico por su trabajo. En concreto, el segundo clasificado percibirá 108.900 euros, el tercero 99.825 euros, el cuarto 81.675 euros y el quinto 72.600 euros, IVA incluido. La dotación total de estos premios asciende a 363.000 euros.

El presupuesto del contrato se distribuirá en tres anualidades. La Generalitat prevé destinar 1,64 millones de euros en 2027, otros 3,21 millones en 2028 y 1,41 millones en 2029.

Ayuntamientos y CHJ

Para redactar los pliegos del concurso, conviene recordar, la Generalitat tuvo que consensuar tanto con los ayuntamientos afectados como con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la delimitación de los terrenos por los que discurriría el parque.

El hecho de que se realice un proyecto de diseño global responde a la necesidad de que para que el proyecto tenga cierta unidad, a pesar de que se vaya a desarrollar por tramos y fases. No en vano, el ejecutivo autonómico optó por dividir las actuaciones sobre el terreno en 18 tramos dada su magnitud.

Uno de los primeros tramos que se desarrollarán será el sector 8, que conectará Valencia con su área metropolitana y municipios como Benetússer, Alfafar, Sedaví o Paiporta.

La intención del Ejecutivo es hacer en él un parque que sea la segunda área verde de la ciudad de Valencia por extensión, por detrás del Jardín del Turia, pero por delante de Viveros, ya que tendrá más del doble de extensión.

En esta zona que coserá Valencia con l'Horta Sud, el ejecutivo autonómico abre el abanico de posibilidades sobre las dotaciones que podrá acoger: cultivos, bosques, un paseo anular junto a una ciclovía, zonas de aparcamiento para residentes contiguas al parque o incluso el desarrollo de vivienda pública.

Todo ello, ideas que ahora cada empresa podrá decidir incorporar o no a sus propuestas.

73 kilómetros

El proyecto de los parques inundables, conformado por dos corredores verdes a lo largo de las riberas del antiguo cauce del Turia y del barranco del Poyo, cuenta con una extensión de 1.500 hectáreas. En su conjunto la obra tendrá 73 kilómetros de largo y tiene como objetivo actuar como zona de laminación ante futuras riadas.

Por este motivo, el Gobierno valenciano dividió las actuaciones a realizar en 18 sectores. El número 1 es el más extenso, el de Pla de Quart, con un total de 726,9 hectáreas de prolongación.

Su extensión es la más relevante de todos los tramos: es más grande que la ciudad de San Marino o que el propio Hyde Park de Londres, y equivale a 14 veces los Jardines de Viveros.

El terreno pertenece a Quart de Poblet, pero se encuentra rodeado por los municipios de Riba-roja, Aldaia, Chiva, Torrent y Alaquas. Todos ellos, afectados por la riada de 2024.

La mayoría de suelo de esta pastilla de terreno es suelo rústico que quedó especialmente afectado por la riada que arrasó principalmente municipios de la provincia de Valencia.

Prácticamente todos son antiguos cultivos que poco a poco se han quedado abandonados, si bien algunos pocos siguen en activo. Junto a las zonas de cultivo, también hay otros espacios de monte bajo con vegetación poco controlada.

Todo ello hace que esta zona reúna las condiciones idóneas para ser el primer sector del proyecto en desarrollarse, pues tiene capacidad para retener gran cantidad de agua, de absorberla como si de una esponja se tratase en episodios de lluvias intensas.

Con ello, podría reducir la cantidad de agua que pudiera llegar a los cascos urbanos en caso de que un episodio como el del 29 de octubre de 2024 volviera a producirse.

Expropiaciones de terreno

Para poder iniciar las actuaciones en cualquier tramo, eso sí, será necesario que previamente la Generalitat expropie los terrenos. En el caso de este primer sector, calcularon que la cifra ascendería a 75 millones de euros, pero desde el Consell creían que la cuantía global sería mayor.

No en vano, aunque el resto de espacios son más reducidos, lo cierto es que hay terrenos que tienen un valor más elevado. Por ejemplo, aquellos que bordean o atraviesan cascos urbanos, donde el precio del suelo es mucho mayor. Es el caso de los tramos que son ahora objeto del contrato.

Respecto a las expropiaciones en estas zonas, la administración no ha realizado todavía ninguna estimación. Pero sin duda elevarán el montante total a abonar a los propietarios.

Por lo pronto, la Generalitat ya reservó en los Presupuestos de 2026 una partida de 7 millones de euros para las primeras expropiaciones.