Venden una casa rural de 360 m2 en una parcela de 5.400 m2 con piscina y pistas de tenis privadas

Encontrar una vivienda con amplios espacios exteriores, piscina y equipamientos deportivos privados es cada vez más complicado. En Alzira, en la provincia de Valencia, se encuentra a la venta un chalet independiente que reúne estas características y cuenta con una parcela de más de 5.400 metros cuadrados.

La propiedad, anunciada en Idealista, tiene un precio de 500.000 euros y dispone de 360 metros cuadrados construidos, de los cuales 301 son útiles. La vivienda está distribuida en dos plantas y cuenta con cuatro habitaciones, dos baños, garaje y trastero.

Uno de sus principales atractivos se encuentra en el exterior. La casa está rodeada de una parcela de 5.475 metros cuadrados con amplias zonas ajardinadas, árboles de naranjos y vistas panorámicas. Además, dispone de una piscina privada para disfrutar durante los meses de verano.

La finca también cuenta con pistas de tenis privadas de tierra batida, una característica poco habitual en las viviendas que salen al mercado inmobiliario.

En cuanto a la distribución, según detalla el anuncio, la planta baja dispone de una cocina equipada, un salón comedor con chimenea y un aseo exterior.

La planta superior alberga otro amplio salón con chimenea y acceso a una terraza desde la que se pueden contemplar las vistas del entorno. También cuenta con una cocina independiente, cuatro dormitorios y un baño completo.

La vivienda fue construida en 1975 y, según recoge el anuncio, se encuentra en buen estado. Entre sus características figuran también una plaza de garaje incluida en el precio, una terraza y un balcón. No obstante, el inmueble no dispone de calefacción.

La propiedad está situada en el distrito de Urbanitzacions i Pedanies Nord de Alzira, en la comarca de la Ribera Alta. Su ubicación permite disfrutar de un entorno residencial y natural sin renunciar a la proximidad de los servicios de la ciudad.