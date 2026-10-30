La jueza eleva a 234 las víctimas mortales de la dana dos años después: reconoce a un hombre que murió por una infección

La jueza de la dana ha elevado a 234 las víctimas mortales de la tragedia del 29 de octubre de 2024.

La última reconocida es un vecino de la localidad de Paiporta de 73 años que resultó herido durante la inundación de su vivienda y falleció casi dos meses después, el 26 de noviembre, en el Hospital General de Valencia, tras sufrir una endocarditis infecciosa provocada por la bacteria E Faecalis.

La magistrada ha dictado la resolución este viernes a la vista del informe médico forense y de las declaraciones testificales prestadas a petición de la Fiscalía por los hijos del fallecido.

La instructora señala que el elemento determinante de la relación de causalidad entre la dana y la muerte de este hombre es "el contacto con superficies contaminadas", ya que la víctima sufrió una herida en el pie y ésta pudo ser la vía de entrada de la infección en su organismo.

De hecho, sus hijos relataron en sede judicial que la casa de su padre se inundó por la entrada de 1,70 metros de agua y él sufrió heridas en un pie que antes no tenía. También declararon que vieron en los días posteriores los dedos cómo se le hincharon los dedos y adquirían una tonalidad violácea.

El 18 de noviembre, cinco después de que empezara a sufrir un cuadro de diarrea, vómitos y fiebre, el hombre ingresó en un centro hospitalario, donde fallecería el día 26 del mismo mes.

El informe forense presentado en el órgano judicial establecía que no podía extraerse un "nexo de causalidad único y directo entre la endocarditis infecciosa por E Faecalis y los hechos sucedidos el 29 de octubre".

Igualmente, reflejaba que no estaba suficientemente documentado que el fallecido presentara una herida en el pie, pero admitía la posibilidad de que ésta pudiera haberse convertido en una posible vía de entrada de la infección, en caso de estar en contacto con superficies contaminadas.

La titular de la plaza número 3 del Tribunal de Instancia de Catarroja, tras poner en relación ese informe médico con las testificales de los familiares del fallecido, concluye que sí existe una relación de causalidad entre la dana y el fallecimiento de esta víctima y acuerda incluirlo en la investigación judicial.