Solo un tercio de las medidas de Pampols para reconstruir tras la dana han sido completadas por la Generalitat y el Gobierno

Solo una de cada tres medidas del Plan Reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024 ha sido completada. Un año y medio después de haberse aprobado la hoja de ruta diseñada por el ex vicepresidente para la Recuperación, Francisco José Gan Pampols, tan solo 109 iniciativas de las 343 que recogía el documento se han ejecutado.

Un proyecto que puso deberes a la Generalitat Valenciana, pero también al Gobierno de España y cuya ejecución dos años después de la riada apenas se sitúa en un 31,5%. Una cifra que pone de manifiesto que a ambas administraciones les queda trabajo por hacer para "devolver la sensación de seguridad" a los vecinos afectados, objetivo principal por el que se trazó el plan.

El bautizado como Plan Endavant nació con el fin de reparar los daños provocados por las inundaciones y reducir la vulnerabilidad del territorio ante futuros episodios extremos. E incluía, por ello, medidas en infraestructuras, prevención de inundaciones, medio ambiente y recuperación económica, entre otros.

La mayoría, 266, correspondían a la administración autonómica, la Generalitat, mientras 21 serían competencia de la Administración General del Estado, 11 de distintos ayuntamientos, 8 al sector privado y otras 33 a otras instituciones como la Diputación de Valencia.

El presupuesto total para acometerlas era de 29.000 millones de euros, de los cuales el Gobierno central debería aportar alrededor de 12.600.

Entre las actuaciones completadas figuran la contratación de 3.122 personas desempleadas por parte de las entidades locales para colaborar en las tareas de recuperación, la concesión de más de 100 millones de euros en ayudas para la reactivación de los negocios afectados por la dana y la reparación de 284 kilómetros de caminos rurales.

Asimismo, también se ha elaborado un estudio de seguimiento por teledetección del impacto de la barrancada en el parque Natural de l'Albufera, mientras que los ecoparques dependientes de las EMTRE (Empresas Municipales de Tratamiento de Residuos) y de los Consorcios vuelven a estar plenamente operativos.

Del mismo modo, la Generalitat ha redactado la modificación de tres disposiciones normativas para acelerar las obras de mejora de infraestructuras energéticas. Entre ellas contemplan el soterramiento de 6 kilómetros de líneas aéreas en la Albufera y la eliminación de 110 torres eléctricas en dicho parque natural.

De forma paralela, el Ejecutivo autonómico ha impulsado cambios legales para liberar las plantas bajas en centros educativos en zonas inundables, y ya el verano pasado varios ayuntamientos modificaron sus normas urbanísticas para prohibir la construcción de viviendas en plantas bajas.

Se ha invertido, además, "70 millones en la red de carreteras para recuperar puentes y pasos dañados con un criterio de mejora en resiliencia e inundabilidad".

Todas ellas, medidas concluidas que conviven con proyectos de mayor envergadura cuya ejecución se ha dilatado más en el tiempo, bien porque tardan más en acometerse o por la discrepancia entre las dos administraciones mayoritarias implicadas en la recuperación: Gobierno y Generalitat.

Las medidas estrella, sin ejecución

Así, por ejemplo, el Plan contemplaba la creación de la Agencia Estatal del Agua, que no se ha puesto en marcha ni tampoco parece vaya a ocurrir en un corto-medio plazo. Menos aún con unas elecciones generales a la vista y con las autonómicas celebrándose pocos meses después.

Tampoco se ha realizado el "test de estrés para cada cuenca para identificar las zonas de riesgo elevado", ni se ha desplegado "un plan integral frente a inundaciones en la cuenca del barranco del Poyo, de La Saleta, del Magro, el Turia o el Júcar". El avance que figura en cada uno de ellos es del 0%, según refleja el visor de la Generalitat.

El plan de recuperación también proponía la instalación de un sistema eficaz para prevenir inundaciones y de alertas hidrológicas, así como la mejora de los contenidos de AEMET. Tampoco se ha hecho nada en este sentido.

Tan solo el objetivo de "mejorar el SAIH e incrementar los puntos de aforo en las cuencas bajas y sistemas avanzados de medición de lluvias y caudales" ha comenzado a desarrollarse: está al 20% de su ejecución, es decir, iniciado. Pero lejos de haberse completado.

Entre las actuaciones que presentó en su día Gan Pampols, destacaba por ejemplo la adaptación de ascensores para evitar que se convirtieran en un futuro en trampas para sus vecinos.

La idea era hacer que estos incluyeran un sistema automático de elevación para huir de inundaciones. Es decir, que ante la presencia de agua se elevasen a las primeras plantas o superiores y así evitasen quedar bloqueados y ser un callejón sin salida para los usuarios.

En este punto, conviene recordar que un matrimonio de Catarroja falleció en la riada del 29 de octubre al quedar atrapado en el ascensor del edificio en el que se encontraba su vivienda.

Finalmente, en el documento se incorporaron tres medidas: "equiparar los ascensores con baterías auxiliares que permitieran su uso en caso de emergencia"; "establecer sistemas de elevación automática en casos de emergencia por inundación"; e "incorporar sistemas de evacuación de agua en ascensores". Cada una de ellas se encuentra al 10%.

Entre las medidas iniciadas pero que siguen sin llevarse a cabo en su totalidad, pero que tendrían un fuerte impacto en la resiliencia de las infraestructuras existentes se encuentra la instalación de barreras de contención de agua en los garajes y parkings subterráneos. Esta se encuentra al 47%.

Por otra parte, de forma paralela a la modificación de las normas urbanísticas que han acometido varios municipios afectados por la dana, también la Generalitat presentó la semana pasada la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova).

Este incorpora importantes cambios, entre otros, la elevación de las viviendas a la altura de sus cotas de inundación en función de la peligrosidad detectada. El estudio recomienda elevar 80 centímetros de altura las nuevas edificaciones, además de fijar la prohibición de los garajes subterráneos en las zonas de mayor riesgo.

También incrementa en un 61,2 % el territorio sujeto a peligrosidad: de las 27.162 hectáreas calificadas hasta ahora como inundables, la nueva cartografía fija ahora un total de 43.779 hectáreas.

Sin embargo, se encuentra en la primera fase de actualización y esta semana ha iniciado el plazo de información pública, por lo que todavía no se encuentra en vigor. Y, por tanto, no es una de las medidas que se pueda considerar como ejecutadas.

Entre los grandes retos de la reconstrucción están las obras hidráulicas destinadas a reducir el riesgo de inundaciones. El Consell ha reclamado en distintas ocasiones que el Gobierno acelere las actuaciones de encauzamiento pendientes. Pero lo pronto, tan solo se han licitado las obras de La Saleta.

Un contrato de 132 millones de euros -IVA incluido- por el que ya pugnan 16 alianzas empresariales y dos empresas.