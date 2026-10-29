El plan de emergencias tras la dana avanza en el control de los cauces pero se estanca en la 'alerta negra' y el nuevo Cecopi

El plan de emergencias diseñado por el Gobierno valenciano tras la dana que arrasó la provincia el 29 de octubre de 2024 avanza principalmente en el control de los cauces y la puesta en marcha de nuevos protocolos de actuación, pero se ha estancado en cuanto a dos de las propuestas estrella: la alerta negra y la reestructuración del Cecopi para mejorar la toma de decisiones.

La Conselleria de Emergencias e Interior, según fuentes del departamento, ha puesto en marcha dos nuevos protocolos (uno frente a las grandes catástrofes y otro de actuación en zonas limítrofes entre provincias) y ha presentado un programa de prevención centrado principalmente en mejorar la formación y la autoprotección ciudadana.

Además, ha licitado por casi 1,2 millones de euros un sistema propio de alerta temprana, complementario al de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que tiene las competencias en materia de gestión, seguimiento y vigilancia hidrológica dentro de su demarcación. Con esta iniciativa, la Generalitat pretende mejorar la anticipación y la toma de decisiones en materia de protección civil ante el riesgo de inundaciones.

No se trata de una instalación física sobre determinados cauces, sino de una plataforma de modelización y predicción que combinará la información procedente de diferentes fuentes y redes de observación.

Así, la idea es que permita hacer predicciones de caudal y transformarlas directamente en información utilizable por Protección Civil.

Ante una inundación, el sistema podrá determinar qué elementos pueden verse afectados y cuándo, realizar seguimiento de las afecciones y estimar tanto población potencialmente afectada, como daños económicos, una información de gran valor de cara a la protección de las personas y de los bienes.

Desde el departamento que dirige Juan Carlos Valderrama el SAT no cerrará automáticamente una carretera ni evacuará un colegio. "Es un Sistema de Ayuda a la Decisión: identifica anticipadamente el riesgo y facilita que el órgano competente adopte las medidas previstas en los planes de Protección Civil", añaden estas fuentes.

Plan contra las catástrofes

Tras la dana, el entonces jefe del Consell, Carlos Mazón, fichó al teniente general Gan Pampols como responsable de la reconstrucción de la provincia, gravemente afectada por las riadas.

El exvicepresidente diseñó dos planes: el Endavant, con las medidas e inversiones clave para la recuperación, y el Plan Director de Análisis, Anticipación y Reacción Ante Catástrofes Naturales.

Este último, aprobado por el Pleno del Consell en septiembre de 2025, pretendía definir el rumbo y sentar las bases de un nuevo marco en la gestión de las emergencias, mejorando la coordinación, simplificando procedimientos operativos y organizativos y mejorando la cultura de la prevención.

Gan Pampols. Biel Aliño

Sin embargo, algunas de sus propuestas siguen todavía en el cajón. Es el caso de la incorporación de un nivel de alerta superior, de color negro, para situaciones excepcionales de riesgo extremo, algo cada vez más frecuente en el contexto de cambio climático, según apuntaba el documento aprobado.

Fuentes de la Conselleria de Emergencias e Interior explican a EL ESPAÑOL que este aviso aparece en el plan director como "una recomendación" y que "su posible implantación requeriría, en todo caso, un marco estatal, tanto por las Directrices Básicas como por el propio sistema Meteoalerta".

Por otra parte, tampoco se ha revisado el modelo de gestión ni el proceso de toma de decisiones. La propuesta del plan era repensar el Cecopi para darle más peso a los técnicos, trasladando las decisiones políticas paralelas a la emergencia a otro órgano, la Comisión Delegada para el seguimiento de la crisis.

Una de las conclusiones extraídas por algunos expertos tras la dana de octubre de 2024 que provocó más de 200 muertos fue la descoordinación existente en el Cecopi, órgano compuesto por todas las administraciones con competencias en la gestión de las emergencias.

De ahí que una de las recomendaciones fuera la creación de la figura del director técnico para apoyar las decisiones del director del plan, que es el conseller del ramo. También proponía realizar sesiones más concisas y poder registrarlas para que haya constancia de todos los acuerdos y las decisiones que se adoptan.

Avances

El balance que hacen desde el departamento de cumplimiento de este plan director es positivo. Destacan que en el apartado de identificación y análisis de riesgos, se ha impulsado la ampliación del número de estaciones meteorológicas para el suministro de datos meteorológicos, en colaboración con AVAMET. También ponen en valor el nuevo visor cartográfico (gemelo digital) puesto en marcha por el Institut Cartogràfic Valencià (ICV).

En esta línea, consideran cumplidas las medidas en cuanto a la cultura de la prevención, con distintas jornadas formativas e informativas en distintas materias para técnicos, especialistas y responsables municipales, pero también para la ciudadanía en general.

El conseller Valderrama presenta el programa de prevención. GVA

Precisamente, señalan la formación en emergencias en los centros educativos, la campaña itinerante de sensibilización, la microcredencial universitaria en emergencias, la adaptación de los consejos a lenguaje accesible, la realización de simulacros, el rediseño de la app 112 CV, la formación en primeros auxilios o el nuevo curso de emergencias previsto para policías locales, bomberos y bomberos forestales como ejemplos de ello.

En cuanto a la gestión de la emergencia, subrayan que se han implantado nuevos modelos y procedimientos, como el procedimiento de respuesta unificada ante emergencias extraordinarias o los de actuación en áreas limítrofes, en coordinación con los Consorcios Provinciales de Bomberos y los bomberos municipales de Valencia, Alicante y Castellón de la Plana.

El primero permite movilizar de forma inmediata efectivos y recursos de los seis servicios y del Servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat. Este procedimiento se ha puesto en marcha en los incendios de este verano y en los últimos episodios de lluvias.

Más concienciación

Además, destacaron el nuevo programa de Prevención frente a las Emergencias y Compromiso Activo Colectivo, presupuestado con siete millones de euros anuales.

"Esta iniciativa se ha construido sobre tres grandes pilares que comparten un mismo propósito: generar una auténtica cultura de la prevención, como son la formación, la creación de herramientas para acercar la protección civil a la ciudadanía y la I+D+i aplicada a la gestión de las emergencias", afirman estas fuentes.

En este marco, en colaboración con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, se prevé la implementación en el curso 2026-27 de actuaciones de información y formación en cultura de la prevención para un millón de estudiantes (más de 800.000 pertenecientes a niveles no universitarios y en torno a 200.000 correspondientes a enseñanza universitaria).

Fotografía de la UME durante las acciones de emergencia de la DANA de Valencia. Manuel Bruque EFE

Los colegios e institutos trabajarán para ello en los próximos meses con material elaborado específicamente para este fin y ya distribuido, como infografías por niveles de edad y guías docentes, cartelería y dípticos divulgativos.

En lo que se refiere a las acciones formativas directas dirigidas a la ciudadanía y a los municipios, se va a extender a todo el territorio de la Comunitat Valenciana la campaña itinerante sobre autoprotección, realizada en cinco municipios en su fase piloto. Consiste en una unidad móvil que ofrece experiencias inmersivas para la promoción de conductas seguras ante situaciones de emergencias.

La Conselleria está trabajando con la Red de Universidades Valencianas para fomentar la investigación y la innovación en las emergencias y la seguridad pública.