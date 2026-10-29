Guerra en la causa de la dana: Pradas reprocha a Argüeso que le haga responsable exclusiva de la gestión

La causa de la dana ha vivido un nuevo capítulo este lunes con la guerra abierta entre la exconsellera de Interior Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso. Se trata de los dos únicos investigados en este procedimiento.

En un escrito presentado al juzgado en el que se opone a un recurso del exsecretario autonómico de Emergencias, el abogado de Pradas le reprocha que le quiera trasladar la "responsabilidad exclusiva" de la gestión de la tragedia del 29 de octubre de 2024.

Era a él, afirma, a quien le correspondía la dirección hasta la declaración de la situación 2 de la Emergencia, que no se extendió a toda la provincia hasta las 19.00 horas de aquella tarde.

El letrado de la exconsellera se refiere a otro recurso presentado anteriormente por Argüeso. Le recrimina que en él le atribuya "indebidamente" una "responsabilidad por omisión" porque pedía a la Audiencia Provincial que declarara expresamente que, "tras la activación de la situación 2 y la constitución del Cecopi, la dirección superior y el mando de la emergencia correspondían de forma exclusiva" a ella.

Para la defensa de Pradas, ese recurso debió ser inadmitido a trámite y solicita a la Audiencia que lo desestime por la misma razón. Así, sostiene que la pretensión de Argüeso "no puede convertir la delimitación administrativa de competencias en una declaración anticipada de responsabilidad exclusiva" suya.

Igualmente, se opone a que se declare, "expresa o implícitamente", que Pradas "ostentaba el monopolio del ES-Alert o que era la única persona que podía promover su envío durante toda la jornada". "La presunción de inocencia y el carácter personal de la responsabilidad penal exigen que las obligaciones y conductas de cada investigado se examinen individualmente y con arreglo a los elementos probatorios disponibles", añade.

Durante la preemergencia y las situaciones 0 y 1, prosigue el escrito, el Plan Especial "delegaba la dirección operativa en la persona titular de la dirección de la AVSRE", cargo desempeñado por Argüeso, "sin que ello suponga prejuzgar la existencia de responsabilidad penal por parte de él o de otras personas, investigadas o no". Hasta que se declaró la situación 2 a las 19:00 horas, defiende, por tanto, que la responsabilidad era del entonces secretario autonómico.

Asimismo, incide en que Pradas "no ostentaba un monopolio exclusivo sobre la emisión del ES-Alert y su utilización anterior a la situación 2 provincial no dependía necesariamente de una decisión personal suya".

Aunque estas manifestaciones suponen señalar a Argüeso, el abogado de la exconsellera señala que sigue y seguirá manteniendo que cabe el sobreseimiento y archivo de las actuaciones respecto a ambos investigados puesto que "de la valoración conjunta de las diligencias practicadas resulta la inexistencia de los presupuestos necesarios para atribuirles responsabilidad penal".