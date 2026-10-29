La causa judicial de la dana: ágil pero lejos de acabar, sin posibilidad de imputar a Mazón y con el foco en Emergencias

La dana del 29 de octubre de 2024 cumple su segundo aniversario con una causa judicial destacada por su agilidad pero que está lejos de finalizar. Por el momento, la última prórroga de la instrucción acordada la lleva a abril de 2027. Es improbable, sin embargo, que finalice ahí.

Si ha habido un protagonista de esta investigación en el ámbito político ha sido Carlos Mazón. El expresidente de la Generalitat se encuentra personado y su imputación se antoja -por ahora- muy complicada tras el pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

El foco de la gestión -y de las eventuales responsabilidades penales- se encuentra, de este modo, en la Conselleria con las competencias de Emergencias, dirigida por Salomé Pradas y con Emilio Argüeso de secretario autonómico. Se trata de los dos únicos imputados.

Fue en enero de 2025 cuando la jueza Nuria Ruiz Tobarra inició formalmente una de las causas con más trascendencia social de las últimas décadas tanto en la Comunitat Valenciana como en España.

Hasta la fecha ya ha cifrado en 233 las víctimas oficiales de la dana. A lo largo del último año, el procedimiento ha contabilizado a cuatro personas muertas más y hay seis en estudio. En total, la magistrada ha recabado 690 testimonios y ha dictado hasta la fecha un total de 588 resoluciones -entre autos, providencias, diligencias de ordenación y diferentes decretos del propio juzgado-.

De hecho, si hay una parte que poco trasciende mediáticamente pero que es muy relevante es la toma de declaración a familiares de fallecidos y afectados por la tragedia. Se trata de centenares de personas las que han pasado por el juzgado de Catarroja prácticamente cada semana a relatar cómo fue aquel día. En algunos casos, se les ha reconocido como víctimas al haber una causa directa entre la dana y la muerte. En otros se ha descartado.

El foco de la instrucción ha sido, sin embargo, el político. La jueza trató que Mazón fuera investigado el pasado febrero a través de una precipitada exposición razonada que elevó al TSJCV el mismo día que contra ella se presentaba una querella por la intromisión de su marido -también juez- en el procedimiento.

La causa se convirtió en aquel momento en una partida de ajedrez. Pero nada llegó a prosperar. Ni la imputación de Mazón ni las querellas -o las quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- contra la magistrada.

De un lado, el TSJCV reprochó en su resolución a la jueza que se moviera "en el terreno de las meras conjeturas" y que se pronunciara "en términos contradictorios" sobre la responsabilidad penal del expresidente de la Generalitat.

Concluyeron los magistrados que no se le podía atribuir a Mazón delito alguno ni por acción ni por omisión; que no se había podido apreciar en él la posición de garante; y que no se podía acreditar una causalidad entre su actuación y las muertes.

Aquel pronunciamiento no solo fue importante por lo que respectaba al expresidente de la Generalitat. También cuestionó que existiera un nexo causal entre el envío tardío y erróneo del Es-Alert y los fallecidos.

Expresaron con ello sus dudas sobre la principal línea de investigación que lleva la jueza de instrucción y apuntaron que precisamente lo que tiene que tratar de atar son los indicios que sustenten ese nexo causal con cada una de las muertes.

El TSJCV complicaba mucho una futura imputación de Mazón al condicionarla a unas pruebas muy claras de su implicación y a esa posición de garante que cree que no cumplía. Algo que desde aquella fecha no ha cambiado.

Una de las pruebas que podría haber dado algún tipo de vuelco a esa parte de las indagaciones eran los wasaps del expresidente de la Generalitat. La jueza quería averiguar si dio alguna orden o participó en la decisión del envío de la alerta.

Pero Mazón no los ha aportado y tampoco su jefe de Gabinete, José Manuel Cuenca, quien los borró. La magistrada envió una comisión rogatoria a EEUU -a Telegram y WhatsApp- para intentar recuperar los mensajes, pero las autoridades estadounidenses le respondieron que no podían.

Pese a ello, la jueza mantuvo la comisión rogatoria para averiguar a quién escribió y a qué hora Cuenca. Está pendiente de recibir la información.

Tras aquel determinante pronunciamiento del TSJCV, la magistrada citó a declarar al expresidente de la Generalitat como testigo, pero la Audiencia de Valencia dio la razón a este último y admitió su personación en la causa. Así sigue desde hace varios meses.

Otras de las resoluciones relevantes en relación con la causa también fueron la inadmisión de las querellas contra la jueza por parte del alto tribunal valenciano y, más recientemente, el archivo, por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de las quejas contra ella al no ver probado que su marido interfiriera en el procedimiento.

A lo largo de los últimos meses han desfilado por el juzgado, como testigos, técnicos de Emergencias, alcaldes de municipios afectados por la dana, cargos del Gobierno autonómico y de la Diputación de Valencia, agentes medioambientales de la Generalitat, bomberos o responsables y trabajadores de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).

La práctica totalidad de alcaldes ha destacado la falta de información facilitada por la Conselleria de Emergencias. Mientras, la instrucción ha dejado claro que los bomberos fueron retirados de la zona de control del barranco del Poyo antes de las 15:00 horas en una sorprendente decisión de los responsables de este cuerpo.

Vigilancia de cauces

La vigilancia de los cauces también ha provocado otras polémicas. Los agentes medioambientales, dependientes de la Generalitat, no fueron desplegados. Mientras, los llamados "policías del agua" de la CHJ han argumentado ante la jueza que su trabajo no era de control aquel día, sino que en realidad se dedican a hacer un balance posterior de daños.

Algo que, en realidad, no concuerda con sus propias competencias, entre las que sí se encuentra esa labor de vigilancia y de información sobre crecidas.

La interpretación de los datos en el propio Centro de Coordinación de Emergencias y en el Cecopi del día de la dana aquella jornada también ha suscitado choques de testigos. Técnicos de Emergencias de la Generalitat han hecho hincapié en que daban por hecho que la CHJ, presente en la reunión, estaba informando de la subida de caudal. Cosa que no ocurrió, pues hasta el presidente del organismo, Miguel Polo, reconoció que no avisó de nada pese a que era su cometido.

Por su parte, desde la CHJ atribuyeron la responsabilidad de la interpretación de los datos a los técnicos de Emergencias.

En cualquier caso, el centro de la diana para la jueza de la dana ha sido la Conselleria y sus máximos responsables políticos debido a que ostentaban el mando único de la emergencia. En sus numerosos autos, ha sostenido que el retraso del Es-Alert tuvo un resultado "mortal" debido a que aquella tarde hubo una "falta de avisos" a la población sobre el "riesgo" de lo que venía, algo que les impidió tomar las medidas correctas de autoprotección.