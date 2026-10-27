Susana Camarero se postula para un Gobierno de Feijóo y María José Catalá elude concretar si recogerá el acta

La vicepresidenta de la Generalitat y cabeza de lista al Senado por Valencia, Susana Camarero, se ha postulado este martes para un hipotético Gobierno encabezado por Alberto Núñez Feijóo si el PP gana las elecciones.

La también consellera de Vivienda ha sido preguntada a este respecto durante el acto de presentación de listas del partido. En las últimas semanas ha sonado como posible ministra o secretaria de Estado en caso de que haya Ejecutivo popular y algunas fuentes remarcan que esa entrada en el Gobierno está ya pactada.

Así, Camarero ha hecho hincapié en el "aval" que le supone su experiencia de más de 30 años en diversos cargos. Desde secretaria de Estado de Igualdad a consellera de Servicios Sociales y portavoz del Gobierno durante la etapa de Carlos Mazón como presidente.

"Es un aval que permite estar disponible y dispuesta donde sea más útil", ha comentado.

"Cuando a partir del 29 de noviembre Feijóo sea el presidente, tendrá que decidir si nos necesita a alguno de nosotros a su lado o dónde podamos ser más útiles", ha considerado Camarero.

Su plan, apuntan fuentes populares, sí es coger el acta de senadora. Para ello tendrá que dejar la vicepresidencia de la Generalitat cuando haya de tomar posesión -posiblemente hacia comienzos de 2027-.

María José Catalá, por su parte, ha eludido aclarar si acabará cogiendo el acta en el Congreso, donde va de cabeza de lista por Valencia.

"Todo está supeditado a ser alcaldesa de Valencia", ha comentado. "Hoy lo que he hecho es encabezar una lista. Mi prioridad es la alcaldía y pienso que las cosas responderán a mi coherencia personal, porque siempre han respondido a eso", ha afirmado preguntada por este asunto.