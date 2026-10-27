La Generalitat elaborará 9 estudios sobre cómo ordenar el área metropolitana para crear los parques inundables

Identificar los factores del área metropolitana de Valencia en morfología, sociología y funcionalidad en una de las zonas más afectadas por la dana del 2024. Este es el objetivo de los nueve estudios que elaborará la Generalitat Valenciana, los cuales serán clave para llevar a cabo el concurso de los parques inundables metropolitanos.

En concreto, según fuentes de la Administración valenciana, para la realización de los análisis, la Generalitat destinará aproximadamente una tercera parte del presupuesto del contrato, que rondará los 6,6 millones.

Estos estudios se centrarán en las características hidrológicas del sistema de parques, en su desarrollo arquitectónico integrado en la naturaleza, en la movilidad ciclovial, en la presencia de elementos patrimoniales, en la integración con la biodiversidad, en la topografía y la geotecnia, entre otros.

En materia de resiliencia se realizará un estudio sobre las zonas de acumulación de caudales y su utilización para la retención de aguas pluviales y para la existencia de láminas de agua que aumenten la seguridad de toda el área.

"El objetivo es disponer de un área verde de uso público que actúe a su vez como infraestructura antirriadas y proteja a los municipios colindantes ante futuras avenidas de agua", explican.

Además, el proyecto también contempla el tratamiento adecuado de estas zonas de almacenamiento de agua desde el punto de vista botánico y paisajístico para conjugarlo con el uso público.

También se analizarán las plantaciones, masas de agua, secciones y firmes de los diversos caminos e itinerarios, así como su integración con los elementos patrimoniales y de conectividad funcional con el entorno.

Recorrer municipios sin coche

El proyecto también incluirá un estudio básico de movilidad ciclovial que tendrá en consideración a todos los usuarios potenciales con objetivo de configurar un nuevo medio de movilidad sostenible en el área metropolitana de València.

Así, permitirá unir una quincena de localidades mediante 72 kilómetros de ciclovías sin coger el coche. Para ello en el diseño final se tendrán en cuenta cuestiones tales como el alquiler, estacionamiento seguro y recargas de bicicletas, la accesibilidad en transporte público (paradas, accesos…) y, en su caso, los estacionamientos destinados a atender necesidades singulares (familias, personas con limitaciones singulares, logística…).

El objetivo último de dicho estudio será ampliar la capacidad de servicio mediante ciclovías, vinculándolas con el uso del transporte público y de otros modos no motorizados.

Dado el carácter agroforestal que se quiere dar a los parques, también se llevará a cabo un estudio para armonizar los usos tradicionales de la agricultura en la Comunitat Valenciana con un espacio libre de uso público como este parque.

Así se podrán mantener plantaciones agrícolas existentes que puedan adaptarse al diseño del parque. En estos casos, los propietarios seguirían manteniendo la titularidad y la actividad del terreno. Asimismo, también podrán crearse nuevas plantaciones o huertos urbanos integrados en el entorno.

Los trabajos analizarán tanto las fórmulas concretas de esta compatibilidad, como las características de los cultivos que en ella se realicen, teniendo en cuenta tanto los aspectos paisajísticos y funcionales como los propios de la producción agraria.

Diseño para todos

El conjunto de los diseños tendrá en cuenta las preferencias, necesidades y limitaciones específicas de la totalidad de las personas a las que deben de servir, dentro del concepto de 'Diseño para Todos'.

Especialmente, se atenderán las referentes a las personas mayores, las que tengan algún tipo de limitación personal y la de los niños y las familias.

La ordenación concreta de cada ámbito podrá incluir, según los casos, láminas de agua, áreas estanciales y zonas destinadas al deporte, el ocio y las actividades biosaludables, así como los equipamientos de uso público y los servicios que se considere adecuado emplazar en dichos entornos.

Asimismo, deberá quedar asegurado el mayor respeto posible de los valores ambientales, naturales y de la biodiversidad, incluyendo especialmente espacios adecuados para la avifauna.

También se realizará un diseño específico de las plantaciones, seleccionando las especies vegetales cuyo desarrollo se ajuste mejor a las características de la zona, teniendo en cuenta especialmente las especies autóctonas de la región; y se valorará el tipo de suelo, la humedad y factores estéticos, paisajísticos y ornamentales

El estudio en materia de patrimonio tendrá como objetivo la protección y valorización de todos los elementos patrimoniales que desarrollen un papel relevante en la identidad de la zona, tales como azudes.

Las edificaciones que queden en el interior del recinto sobre el que se actúa serán objeto de la correspondiente rehabilitación, eliminando los elementos impropios y tratando de que mantengan su uso tradicional, si es posible. Asimismo, se tendrán en cuenta aquellos elementos calificados como Bien de Interés Cultural.

En materia de paisajismo se llevará a cabo un estudio con la finalidad de que el parque sea un enlace entre la carretera y el entorno que atraviesa, de reducir el impacto visual de las obras proyectadas y facilitar la circulación ayudando a mejorar la guía óptica, tanto de día como de noche.

En la evaluación de todas las alternativas se tendrán en cuenta tanto los costes y la eficiencia de cada solución como las tareas de mantenimiento futuro, la contribución a la disminución de emisiones y la mejora de la capacidad bioclimática del espacio generado. En la medida de lo posible, se apostará por materiales renovables.