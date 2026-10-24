Ya entró en vigor: los propietarios están obligados a devolver la fianza si no prueban que hay daños en la vivienda

La devolución de la fianza es uno de los conflictos más habituales entre propietarios e inquilinos cuando termina un contrato de alquiler. De hecho, en ocasiones hay arrendadores que deciden quedarse con el importe alegando desperfectos aunque no siempre justifiquen el coste de las reparaciones.

Para regular los diferentes conflictos que pueden surgir con la devolución de la fianza, la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece en su artículo 36 las condiciones relacionadas con el importe.

Esta cantidad, equivalente a una mensualidad de renta en los alquileres de vivienda habitual, funciona como garantía ante posibles incumplimientos. Una vez finalizado el contrato y entregadas las llaves, el propietario debe devolver el saldo que corresponda al arrendatario.

El arrendador no puede retener el dinero simplemente porque considere que existen desperfectos. Si quiere descontar una cantidad por los daños, debe justificar que estos son responsabilidad del inquilino y acreditar el importe de las reparaciones.

La diferencia entre los daños imputables al arrendatario y el deterioro derivado del uso habitual de la vivienda es fundamental. El propietario no puede exigir al inquilino que pague por el desgaste normal de las paredes, los muebles o los elementos del inmueble después de años de utilización.

Tampoco basta con calcular a ojo el coste de una reparación y descontarlo directamente de la fianza. La cantidad retenida debe estar justificada documentalmente y guardar relación con los daños que se pretenden reparar. De lo contrario, el inquilino puede reclamar el dinero que le corresponda.

Para evitar problemas, conviene fotografiar la vivienda al entrar y al finalizar el contrato, conservar el inventario y documentar el estado de los muebles y electrodomésticos. También resulta recomendable firmar un documento de entrega de llaves en el que consten los posibles desperfectos.

Si el propietario no devuelve la fianza, el inquilino puede reclamar por escrito la cantidad pendiente y solicitar una explicación de los descuentos aplicados. Además, si transcurre un mes desde la entrega de las llaves sin que se haya devuelto el saldo correspondiente, este empieza a generar intereses legales.