El alcalde de Almussafes denuncia a miembros del PSOE por difundir datos de sus hijos en el WhatsApp del partido

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha denunciado a cuatro personas por la difusión de datos personales de sus hijos, menores de edad, en el grupo de WhatsApp de la gestora que rige el PSPV-PSOE de la localidad desde que fue expulsado del partido.

Así consta en la denuncia presentada por el dirigente ante la Guardia Civil y la Agencia Española de Protección de Datos, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL. González advierte en el escrito de "posibles infracciones por descubrimiento y revelación de secretos contra la intimidad".

Entre los denunciados se encuentra la mujer que acusó a González de acoso sexual, caso que provocó su expulsión del PSOE tras ser denunciado a nivel interno ante el canal de comunicaciones y denuncias (CADE) del partido.

También se dirige contra el militante Juan Adolio Monserrat y contra dos diputadas autonómicas socialistas: Rosa Peris y Toñi Serna. El primero, según los pantallazos del grupo de WhatsApp, comparte en el grupo documentos privados sobre Toni González y explica que lo hace en nombre de la mencionada mujer que le denunció por acoso, que no forma parte del chat.

Uno de los PDF compartidos en dicho canal es un escrito procedente del Instituto de Educación Secundaria de los menores y versa sobre un episodio que habrían protagonizado. Este periódico obvia los detalles del mismo para proteger su intimidad.

González lamenta en su denuncia que se trata de un documento de parte, con los nombres, edades e información sesgada sobre la conducta de los menores de edad, difundido sin autorización en el mencionado canal de la gestora del PSPV municipal.

El alcalde aporta además un escrito posterior del centro escolar que, en línea con el propio alcalde, lamenta la difusión del primer escrito, de la que se desmarca.

González acusa a las dos diputadas autonómicas de inacción ante la gravedad -a su juicio- del evidente mal uso que se estaba haciendo del grupo de la gestora del PSPV-PSOE de Almussafes, de la que forman parte. Rosa Peris es la presidenta de la misma.

Rosa Peris, en una imagen de archivo. À Punt

La denuncia es un nuevo frente en la maraña de procesos judiciales y administrativos entre la mujer que denunció al alcalde por acoso sexual, una segunda mujer que denunció después y el propio partido.

El PSOE actuó con contundencia y expulsó a González, y el alcalde contraatacó por múltiples vías. Denunció a las dos mujeres por denuncia falsa. Contra la primera presentó actas notariales con el propósito de acreditar que se trata de una invención.

También tomó medidas legales contra la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, a quien acusa de haberlo difamado, equiparándolo con un "putero y acosador" al referirse a él durante una entrevista.

A su vez, tanto las denunciantes como el PSOE han replicado a las ofensivas de González. Uno de estos casos derivados acaba de resolverse a favor del alcalde, que había sido acusado de difundir datos personales al ser entrevistado en À Punt con documentos confidenciales en su mesa.

La justicia ha considerado que tal circunstancia no equivale a una difusión de datos personales y ha sobreseído el caso contra González.