Venden una casa rural de 371 m2 en una parcela de 1.800 m2 en plena naturaleza y en una prestigiosa urbanización

Una gran propiedad independiente ha salido a la venta en Serra, en la provincia de Valencia. La vivienda está ubicada en la urbanización Torre de Portacoeli, una zona residencial rodeada de vegetación y próxima a la Sierra Calderona y cuenta con un espacio de amplias dimensiones.

El inmueble, anunciado por 499.000 euros, cuenta con 371 metros cuadrados construidos sobre una parcela de 1.807 metros cuadrados. La propiedad ofrece amplios espacios interiores y exteriores, aunque necesita una reforma para adaptarse a las preferencias de sus futuros propietarios.

Según el anuncio publicado en Idealista, la casa fue construida en 1981 y se distribuye en dos plantas. En su interior dispone de cuatro habitaciones y dos baños, una configuración que permite plantear diferentes opciones de distribución para aprovechar sus dimensiones.

Uno de los principales atractivos de esta propiedad se encuentra en el exterior. La parcela cuenta con un amplio jardín, piscina y una zona de paellero, espacios que permiten disfrutar de reuniones al aire libre y aprovechar los meses de buen tiempo sin salir de casa.

La vivienda también dispone de una construcción auxiliar de grandes dimensiones que puede utilizarse para guardar herramientas y utensilios del jardín o de la piscina.

La propiedad se encuentra en Torre de Portacoeli, en el término municipal de Serra y en el entorno natural de la Sierra Calderona y dispone de vigilancia las 24 horas, farmacia, supermercado, zonas comunes, club social y polideportivo.

Otro aspecto destacado del anuncio es la posibilidad de segregar la parcela, una opción que podría abrir la puerta a otros proyectos, siempre que se cumplan las condiciones urbanísticas correspondientes.

Serra

Serra es un municipio de la provincia de Valencia situado en pleno corazón de la Sierra Calderona, a unos 30 kilómetros de la capital del Turia. Rodeado de montañas, bosques y parajes naturales, este pueblo destaca por su entorno privilegiado.

Uno de sus principales atractivos es su patrimonio histórico, con construcciones que recuerdan su pasado medieval. Entre ellas destacan los restos del castillo de Serra, una antigua fortaleza situada en lo alto de una montaña desde la que se pueden contemplar unas amplias vistas del paisaje.

Además, Serra es un punto de partida perfecto para explorar el Parque Natural de la Sierra Calderona, uno de los espacios protegidos de mayor belleza natural de toda la Comunitat.