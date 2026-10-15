El Fòrum Jaume I pide "responsabilidad y altura de miras" para no dejar morir el derecho civil valenciano

La presidenta del Fòrum Jaume I, Susi Boix, ha pedido este jueves unión y responsabilidad con el Derecho Civil Valenciano, para superar la situación de bloqueo en la que ahora se encuentra. "El Derecho Civil Valenciano es un pilar fundamental de la personalidad y dignidad del Pueblo Valenciano", ha afirmado.

"La situación actual requiere altura de miras y abordar todas las vías de recuperación de la competencia, acercar posturas y poner a trabajar a los expertos que han trasladado la voluntad de aportar toda su labor con el respeto que merece la seña de identidad más originaria y privativa de los valencianos desde Els Furs a la actualidad", ha declarado.

Esto es lo que la presidenta del Fòrum Jaume I ha transmitido tras meses de trabajo, desarrollado a lo largo del territorio, junto a juristas, cronistas, historiadores, politólogos y expertos en la materia.

Con rotundidad, la presidenta ha manifestado que: "No podemos dejar morir el Derecho Civil Valenciano, ahora no es momento ni de personalismos, ni de egos, ni mucho menos, de aventuras políticas. El Derecho Civil Valenciano es de todos y para todos, nunca puede ser motivo ni de división ni de confrontación".

Boix insta de la Consellera de Justicia, Transparencia y Participación, competente en materia de autogobierno, que constituya la Comisión Asesora tal y como anunció el president de la Generalitat en el debate de política general.

Se trata de un espacio óptimo para el diálogo sincero y el trabajo de los juristas alejado de los intereses políticos.

En el año en el que se conmemora el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, fundador del Reino de Valencia, padre del autogobierno valenciano, insiste Boix en que: "El Derecho Civil Valenciano debe seguir la senda del conquistador que hizo del pacto y del acuerdo su principal virtud".