Venden una casa rural de 175 m2 en una parcela de más de 10.700 m2 en plena naturaleza y cerca de la playa

Una finca de grandes dimensiones ha salido al mercado en Benigànim, en la comarca valenciana de la Vall d'Albaida. La propiedad combina una vivienda de estilo rústico, amplias zonas exteriores y varias construcciones dentro de una extensa parcela.

Según el anuncio publicado en Idealista, el inmueble tiene un precio de 499.000 euros y cuenta con 1.175 metros cuadrados construidos y cinco habitaciones, además de cuatro baños y garaje. La parcela alcanza los 10.735 metros cuadrados.

La vivienda principal dispone de aproximadamente 175 metros cuadrados y mantiene diferentes elementos de carácter tradicional, entre ellos los techos con vigas de madera vistas y una chimenea. El interior presenta además una distribución particular mediante distintos niveles y escalones.

En cuanto a las estancias, el chalet dispone de un salón, cocina independiente y zona de lavandería, además de cinco habitaciones. Una de ellas cuenta con vestidor y acceso directo a uno de los baños con ducha.

La casa tiene también otro baño completo y dos aseos. A estos espacios se suma una amplia terraza cubierta que puede utilizarse como comedor exterior, zona de reuniones familiares o lugar de descanso durante buena parte del año.

El exterior es uno de los grandes atractivos de esta finca. La propiedad cuenta con piscina y diferentes zonas al aire libre, además de una construcción independiente destinada a barbacoa, equipada con una barbacoa de obra y un horno tradicional.

Pero hay un elemento que diferencia especialmente esta propiedad: una nave de aproximadamente 1.000 metros cuadrados construidos. Se trata de una superficie de grandes dimensiones que, según el anuncio, ofrece distintas posibilidades de aprovechamiento, siempre de acuerdo con la normativa y los usos permitidos.

La finca también dispone de aire acondicionado, agua potable, agua de pozo, suministro eléctrico de la red y placas solares, combinando así diferentes sistemas para el abastecimiento de la propiedad.

La ubicación permite disfrutar de un entorno rural sin quedar completamente aislado. De hecho, el chalet se encuentra a 1,5 kilómetros del núcleo urbano de Benigànim y, según el anuncio, aproximadamente a 40 minutos de la playa.