Confirmado por el Ayuntamiento de Valencia: la ayuda de 5.000€ por persona para "reactivar la huerta"

Con el comienzo de un nuevo año, las corporaciones locales activan muchas convocatorias y subvenciones destinadas a colectivos que necesitan ayudas económicas para poder continuar con su actividad.

Es por ello que, con el foco sobre el sector primario, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la convocatoria de subvenciones 'Reactiva la Huerta', la primera ayuda del año 2025 impulsada por la Concejalía de Emprendimiento.

Se trata de un paquete de ayudas dirigido específicamente a agricultores y ganaderos del término municipal. La convocatoria está dotada con 400.000 euros y se concede por tercer año consecutivo.

Con esta nueva convocatoria, el Cap i Casal asegura que el paquete "se consolida como una herramienta clave de apoyo al sector primario".

"Esta es la primera subvención que aprobamos en 2025 desde la Concejalía de Emprendimiento y no es casualidad que vaya dirigida a nuestros agricultores y ganaderos. Son empresarios que generan actividad económica y empleo, y merecen respaldo institucional real", ha afirmado el concejal de Emprendimiento, José Gosálbez.

La convocatoria ‘Reactiva la Huerta’ concede hasta 5.000 euros por solicitud, subvencionando el 100% de los gastos corrientes realizados y devengados debidamente justificados desde el 26 de marzo de 2005 hasta la fecha de la presentación de la documentación.

Gosálbez ha subrayado "el compromiso de este gobierno con el sector primario históricamente olvidado y castigado por la burocracia y las trabas normativas".

Además, ha insistido en que "la concejalía de Emprendimiento lleva tres años convocando subvenciones que beneficien a agricultores y ganaderos que residen mayoritariamente en las pedanías".

El concejal ha explicado que “el sector primario contribuye en la economía local, crea empleo y es fundamental en la preservación de la huerta y esta concejalía los considera parte esencial del tejido empresarial de la ciudad”.

Las ayudas

A diferencia de otras líneas de ayuda, el Consistorio ha detallado que ‘Reactiva la Huerta’ es "compatible con el resto de subvenciones municipales, siempre que no se supere el coste total del objeto subvencionado, conforme a la normativa vigente".

"Este gobierno actúa y apoya al sector primario con recursos, con hechos y con la certeza de que sin agricultores no hay huerta y sin huerta no hay futuro para Valencia", ha concluido el concejal de Emprendimiento.

El plazo para la presentación de solicitudes será de 20 días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia.