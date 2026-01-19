La Generalitat Valenciana diseña la OPE de 2026 con más de 2.600 plazas: estas son todas las categorías convocadas

El Gobierno valenciano ultima el diseño de la Oferta Pública de Empleo de 2026, que contempla un total de 2.618 plazas dirigidas a reforzar la plantilla de la Administración autonómica. La propuesta incluye puestos de turno libre y promoción interna, así como un amplio cupo reservado para personas con discapacidad.

Del total de plazas previstas, 1.571 corresponden a turno libre, mientras que 1.047 se ofertan por promoción interna.

El grueso de las plazas convocadas se concentran en los grupos C1 y C2, administrativos y auxiliares de la administración valenciana, lo que evidencia el perfil de funcionario que busca para los próximos ejercicios la Generalitat Valenciana: con 750 puestos, representan casi el 29% de la OPE. A ellas se suman, además, otras 400 plazas para subalternos.

En el ámbito sociosanitario y educativo, la OPE incluye una importante cantidad de puestos: 30 plazas de Atención Sociosanitaria; 200 de Educación Especial; otras 120 plazas de Auxiliares de Enfermería; 35 de conductores de vehículos; 22 de Agentes de Tributos; ó 7 de servicios auxiliares de la Administración de la Justicia. Todas ellas dentro de los grupos C1 y C2.

La oferta también contempla un refuerzo significativo de los cuerpos A1 y A2, con plazas en áreas estratégicas como Administración General, Intervención y Auditoría, Abogacía de la Generalitat, Ingenierías, Sistemas y Tecnologías de la Información, Medio Ambiente, Estadística y Fondos Europeos.

Entre los cuerpos superiores, destaca el Cuerpo Superior de Administración, con 120 plazas, así como las escalas técnicas relacionadas con ingeniería industrial (25), agrónoma (20), informática (40) y Medio Ambiente (20), así como 45 plazas de psicología, 30 en medicina, 8 en inspección de tributos o 15 para Fondos Europeos. En total, para el grupo A1, se reservan 403 puestos.

En el grupo A2, destacan el número de plazas de Orientador Laboral (30),Trabajo Social (40), Educación Social (75), Fisioterapia (20) y Archivística y Documentación (18).

También se convocarán plazas para interpretación de lengua de signos (10) y Técnico Superior en Educación Infantil grupo B, con 134 plazas que, en este caso, sólo serán de promoción interna.

La OPE de 2026, además, reserva más de 190 plazas para personas con discapacidad, incluidas plazas específicas para discapacidad intelectual y mental, distribuidas tanto en turno libre como en promoción interna.

Baremo

Las convocatorias constaran de una fase de concurso, en la que se valorarán los méritos de las personas aspirantes una vez superen la fase de oposición.

El baremo tiene una puntuación máxima de 40 puntos, que se distribuyen entre experiencia profesional, méritos académicos y formativos.

El bloque con mayor peso es el de la experiencia profesional, en el que los aspirantes pueden llegar a alcanzar 32 puntos.

En este apartado se valorará, principalmente, los servicios prestados en la Administración de la Generalitat y otras administraciones públicas del mismo grupo o subgrupo y con funciones equivalentes al cuerpo o escala convocada, a razón de 0,15 puntos por mes trabajado.

También se puntúa la experiencia en la administración autonómica o cualquier otra, aunque en puestos distintos al convocado, con 0,12 puntos por mes trabajado.

La experiencia adquirida en puestos de naturaleza funcionarial en alguna universidad pública puntuará 0,10 por mes trabajado.

Los otros 8 puntos restantes se pueden obtener mediante otro tipo de méritos, como los ejercicios aprobados en anteriores procesos selectivos del mismo cuerpo o escala de la Generalitat (3 puntos como máximo).

Por otro lado, se tienen en cuenta las titulaciones académicas oficiales adicionales a la exigida como requisito, con una puntuación que varía según el nivel alcanzado y que puede llegar hasta 5 puntos.

Asimismo, el baremo incluye la valoración del conocimiento del valenciano, con un máximo de 3 puntos, en función del nivel acreditado, desde el A2 hasta el C2, puntuándose únicamente el nivel más alto obtenido.

Además, se reconoce el conocimiento de idiomas comunitarios, distintos del castellano, hasta 2 puntos por idioma, atendiendo a los niveles certificados conforme al Marco Común Europeo de Referencia.

Por último, en la convocatoria también se valorará la formación continua por los cursos recibidos o impartidos por los empleados públicos, algo de lo que tan solo podrán beneficiarse los interinos o funcionarios de carrera que deseen promocionar. Por este concepto podrán llegar a sumar hasta un máximo de 2 puntos si han realizado cursos de más de 100 horas de duración.