Dolors López, la edil que escribe sobre el suicidio de su hija para concienciar: "No buscan morir; quieren dejar de sufrir"

Dolors López transformó el peor momento de su vida en literatura. Escribió sobre el suicidio de su única hija en un libro al que bautizó como Te nombro, una novela con la que pretende romper el tabú y ayudar a otras familias que estén lidiando con la pérdida.

"No hemos conseguido erradicar el estigma. Tenemos que hablar del suicidio, pero de una manera adecuada, y con rigor", afirma López a EL ESPAÑOL.

La experta en prevención, profesora de profesión y próxima concejala en el Ayuntamiento de Valencia con el PSOE, considera que el primer paso frente a este grave problema social es la visibilidad. "Tenía que contarlo. Hablar de qué es el suicidio y por qué permanecía oculto", subraya.

"Cuando mi hija murió se me paró el mundo, se paró mi vida absolutamente", relata López, que explica que lo primero que hizo fue "intentar buscar respuestas", pero no las obtuvo.

Por ello, empezó a investigar, a "intentar entender qué era aquello tan terrible" que le había pasado a su hija. Descubrió que para sanar, el primer paso era hablar.

De esa labor de introspección y de honestidad nació su novela, que aborda cómo llegar a aceptar los sentimientos que produce el suicidio de un ser querido. De la tristeza, de la frustración, de la rabia.

Portada del libro de Dolor López, 'Te Nombro'

"Poco a poco y cuando encontré las palabras empecé a escribir", rememora, al tiempo que destaca que de todo ese dolor surgió un relato literario de ficción, aunque con mucha verdad, puesto que narra "con todo el desgarro y la sinceridad esos momentos".

Al respecto, durante su conversación con este periódico, declara que fueron "horas y horas de llanto y de desesperación". Lo resume como un "esfuerzo terrible", pero siguió adelante por la historia de su hija.

Cuando ocurre algo tan traumático, en palabras de López, las familias sufren un doble golpe. Por una parte, "el desgarro" y, por otra, el tabú.

"Todo el mundo te dice, para intentar protegerte, que no lo cuentes, como si hubieras hecho algo malo, algo vergonzoso que haya que ocultar", lamenta.

De ahí, la importancia de no esconderse, de tener claro que "estas personas se quitan la vida no porque buscan la muerte, sino porque quieren dejar de sufrir". La clave, por lo tanto, es atender ese sufrimiento.

Activismo

Dolors López se convirtió en activista que lucha para que el suicidio deje de tratarse como un asunto privado y empiece a considerarse un problema de salud pública. En los últimos años se han dado pasos hacia delante, pero todavía queda mucho camino por recorrer, considera.

En su opinión, las claves son la visibilización y la formación. Celebra el teléfono 024 como "un antes y después", como una medida que "de verdad ayuda", y el plan nacional de prevención.

No obstante, cree que hay que seguir poniendo en marcha nuevas iniciativas porque el problema está lejos de solucionarse.

Según los últimos datos sobre mortalidad por suicidio del Instituto Nacional de Estadística (INE), se registraron en 2024 un total de 3.953 muertes por esta causa. Dato que supone un descenso de 163 casos respecto al ejercicio anterior.

Bajó también el número de menores de 30 años que decidió acabar con su vida (de 364 suicidios contabilizados en 2023 a los 344 de 2024). Sin embargo, la tendencia en menores de 20 años es al alza. El año pasado se quitaron la vida 90 niños o jóvenes, frente a los 76 del año anterior.

Atentos al dolor

"No podemos mirar hacia otro lado", subraya. "Si no empezamos a darnos cuenta de que rebajar el sufrimiento será rebajar la tasa de suicidio, no podremos intentar eliminarlo. Hay que estar atentos al dolor de los demás", apunta.

En esta línea, apuesta por la compañía, por "preguntar a los demás si podemos ayudar en algo". "Desde ahí podremos ir construyendo una sociedad que nos proteja y que, en definitiva, nos sujete cuando nos fallen las fuerzas".

López ha sido, además, autora de varias guías de prevención y ha coordinado el plan de formación del profesorado respecto al suicidio elaborado por la Generalitat Valenciana. También ha formado parte de la mesa de prevención del Ayuntamiento de Valencia.

Precisamente, ahora se enfrenta a una nueva responsabilidad como concejala en la capital valenciana. Formará parte del grupo socialista en el próximo pleno municipal, en sustitución de María López, que dejó su cargo para iniciar una nueva etapa laboral en la empresa privada.

Desde su nueva responsabilidad en la oposición, se encargará de las áreas de Educación, Sanidad y Políticas Sociales. "En la prevención del suicidio, aún queda mucho por hacer", concluye.