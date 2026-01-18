Buscan al tripulante de un velero que salió del puerto de Gandía y no llegó a su destino: lleva dos días incomunicado

Salvamento Marítimo realiza este domingo la tercera jornada de búsqueda del tripulante de un velero de 9 metros de eslora que salió el jueves por la mañana del puerto de Gandía (Valencia) y no llegó a su destino: el puerto de Guardamar del Segura (Alicante).

La búsqueda del velero Admirante se ha retomado a primera hora, con las primeras luces del día. En esta ocasión, lo hacen con un avión de Salvamento Marítimo, según han explicado a Efe fuentes de este organismo.

También participan en la búsqueda una lancha de la Cruz Roja y una lancha y un radar de la Guardia Civil, y se siguen haciendo avisos a navegantes de la zona por si pueden aportar alguna información, así como comunicaciones a los clubes náuticos, marinas y puertos.

Las labores de búsqueda por mar y aire se iniciaron el viernes, después de que la mujer del único tripulante de la embarcación avisara de que no tenía noticias suyas desde la noche anterior, cuando habló con él y le dijo que creía que estaba cerca de Benidorm (Alicante).

El viernes por la noche el hombre logró contactar con Salvamento Marítimo a través del 112 y explicó que estaba en el velero y tenía barca salvavidas, bengalas y muy poca batería en el teléfono, pero no llegó a facilitar la posición completa en la que se encontraba.

Este sábado se amplió la zona de búsqueda, tanto al norte y al sur del trayecto como hacia el interior del mar, sin que por el momento le hayan encontrado.