Alerta naranja por nevadas en el interior de Castellón: se podrán acumular hasta 20 centímetros de nieve en 24 horas

Nevadas en el interior de Castellón, imagen de archivo. Europa Press / Andreu Esteban

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha establecido para este lunes la alerta naranja por nevadas en el interior norte de Castellón.

Según la previsión meteorológica, a partir de las 18:00 se pueden acumular 20 centímetros de nieve en 24 horas por encima de los 1.200-1.300 metros.

Además, Emergencias activará este lunes la alerta amarilla por lluvias en el litoral norte de Castellón, donde las precipitaciones pueden acumular 60 litros por metro cuadrado en doce horas a partir de las 18:00.

También se decretará alerta amarilla por fenómenos costeros en la costa norte de Alicante desde la misma hora.

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es que en el litoral norte de Alicante el viento sople del norte con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora (fuerza 7) y las olas alcancen los tres metros de altura.