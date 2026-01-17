El precio del alquiler en un piso de Valencia sube más de un 15% en un año: roza ya los 1.500€ de media, según Fotocasa

Alquilar una vivienda en la ciudad de Valencia podría considerarse un deporte de riesgo. O uno de alto nivel, si se tiene en cuenta que el coste mensual medio de un piso ya supera los 1.500 euros en enero de 2026, según Fotocasa.

Respecto al precio de enero de 2025, el precio se ha incrementado más de un 15%, y se sitúa ya en 1.533 euros. El salario mínimo interprofesional en España, trabajando a jornada completa, es de 1.184 euros.

Comprar un inmueble en lugar de alquilarlo tampoco parece ser la solución. En el mismo periodo del año, adquirir un piso en Valencia cuesta, de media, 394.367 euros.

Se trata de unos precios más que elevados que evidencian todavía más el problema de vivienda que existe en España.

Ante esta problemática, en la ciudad de Valencia están en proceso de construcción algunos edificios de viviendas, que se suman a los nuevos que se han incorporado recientemente.

Además, el Ayuntamiento ha instado a revisar los solares de la ciudad, y ha instado a los dueños de 53 espacios vacíos de Ciutat Vella a construir viviendas o darles algún uso.

En concreto, en la capital del Turia existen 3.544 pisos disponibles para alquiler a través de Fotocasa. El más barato cuesta 625 euros al mes, y tan solo tiene 25 metros cuadrados.

Según los datos de la plataforma, el precio de un piso para alquilar depende de factores como la localización, el tamaño y las prestaciones. De media, el coste se sitúa en 16 euros por metro cuadrado, lo que de media supone 1.533 euros.

Al tener en cuenta el número de habitaciones, un piso con 1 habitación ronda los 1.255 euros. Con dos habitaciones, 1.468 euros; con tres, 1.516 euros; y con cuatro o más, 1.629 euros.

Respecto al tamaño de la vivienda, las que tienen menos de 100 metros cuadrados se alquilan, de media, por 1.316 euros mensuales. Las que miden más de 100 metros cuadrados, por 1.789 euros.

Otros factores también pueden influir en el precio del inmueble. Si este tiene terraza, el precio medio es de 1.643 euros. Si está amueblado, el coste también sube, y se sitúa en los 1.505 euros de media. Si tiene ascensor, 1.567 euros; y con plaza de aparcamiento, 1.920 euros mensuales.

Comprar

En Valencia existen actualmente 4.831 pisos en venta, a través de Fotocasa. El precio medio, según la plataforma, es de 394.367 euros. Esto son 3.574 euros por metro cuadrado.

Por tamaño, las viviendas en venta de menos de 100 metros cuadrados cuestan, de media, 259.768 euros. Las que son más grandes, 535.403 euros.

En cuanto al número de habitaciones, el precio del metro cuadrado aumenta conforme este disminuye. Así, los pisos con una habitación cuestan, por metro cuadrado, 4.282 euros. Los de dos, 3.795 euros; los de tres, 3.463 euros; y los de cuatro o más, 3.485.

También influye en el coste del metro cuadrado si el inmueble tiene, por ejemplo, terraza. Entonces, el precio medio se sitúa en los 4.215 euros. Si está amueblado, 3.796 euros. Con ascensor, 3.795 euros. Y con plaza de aparcamiento, 4.389 euros.